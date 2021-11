Seconda: Casperia corsaro agguanta Piazza Tevere in vetta, quattro squadre inseguono a due punti

RIETI - Cala il sipario sulla settima giornata del campionato di Seconda categoria. Termina con la vittoria della Torpedo Rieti ai danni dello Sporting Corvaro l’anticipo del sabato pomeriggio, vittoria di misura (1-0), padroni di casa che vanno a quota sette, ospiti che rimangono fermi a dieci punti, sfumata la possibilità del primo posto.

Vince anche il Cittareale, in casa contro l’Atletico Cantalice fa 3-2, vittoria importante per i padroni di casa che con i tre punti vanno a sei e si scrollano da dosso l’ultimo posto in classifica, ospiti fermati a quota nove. Risultato a specchio quello tra Santa Susanna e Monte San Giovanni, termina 3-2 con la squadra ospitante che si rilancia e vola a quota otto, sabini invece che rimangono a quota dieci e vengono superati in classifica. Vittoria importantissima quella del Casperia, ospite del Montorio Romano vince per 2-0, squadra romana che rimane a quota 4 all’ultimo posto in classifica, sabini che guadagnano tre punti e volano primi in classifica a pari punti con Piazza tevere.

Termina in pareggio il match tra Moricone e Torri in Sabina, squadre che non vanno oltre il 2-2, un punto a testa e classifica invariata per entrambe con Torri che resta vicina alla vetta a dieci punti. A chiudere la settima giornata il posticipo tra Velinia e Centro Italia Micioccoli, squadre che si dividono la posta, termina 1-1, squadre che nonostante il pareggio rimangono comunque vicine alle zone alte della classifica.

Risultati e marcatori (VII giornata)

Torpedo-Sporting Corvaro 1-0 Paglia (T)

Cittareale- Atletico Cantalice 3-2 Lopez, Lopez, Ortega, (C) Ciogli, Ciogli, (AC)

Santa Susanna-Monte San Giovanni 3-2 Lodovici, Marchioni, De Dominici (SS) Mariani, Mariani, (MSG)

Moricone-Torri in Sabina 2-2 Movila, Filippi (TIS)

Montorio Romano-Casperia 0-2 Polletti, Bartoli (C)

Velinia-Centro Italia Micioccoli 1-1 Pagano (V) Vitale (CIM)

Classifica

Casperia, Piazza Tevere 12

Monte San Giovanni, Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 10

Atletico Cantalice, Velinia 9

Santa Susanna 8

Torpedo Rieti 7

Moricone, Cittareale 6

Montorio Romano 4