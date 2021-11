Piazza Tevere fa tris e balza in vetta, Atletico Cantalice e Centro Italia Micioccoli prendono quota

RIETI - Termina il weekend e con esso la sesta giornata del campionato di Seconda categoria. Turno caratterizzato da tanti gol e vittorie. Passa il Casperia nel derby tutto sabino contro Torri In Sabina, successo di misura, 1-0, squadra di casa che con la vittoria aggancia gli ospiti in classifica. Vince anche Piazza Tevere nel posticipo della domenica pomeriggio, in casa contro Velinia fa 3-1, vittoria che consente ai padroni di casa di diventare i primi della classe, Velinia fermata a otto punti. Vittoria anche per il Centro Italia Micioccoli ai danni di Cittareale, squadra di casa che vola a quota nove e si avvicina alle alte sfere, ospiti alla terza sconfitta di fila vengono condannati all’ultimo posto.

Bene l’Atletico Cantalice, vittoria in casa per 4-1 contro una Torpedo che pero non riesce ad arginare gli avversari: cantaliciani alla seconda vittoria di fila volano a meno tre dalla vetta, ospiti condannati al terzultimo posto a quota quattro punti. Pareggio amaro per lo Sporting Corvaro in casa contro Moricone: equicoli che nell’anticipo del sabato non vanno oltre il 2-2 e sciupano l’opportunità di raggiungere la vetta. Sconfitta per Santa Susanna che al comunale di Montorio Romano subisce l’avversario e perde 3-1, Santa Susanna fermata a cinque punti e si allontana dalle alte posizioni. Turno di riposo per Monte San Giovanni che perde la testa della classifica.

Risultati e marcatori (VI giornata)

Sporting Corvaro-Moricone 2-2

Casperia-Torri In Sabina 1-0 Guidi (C)

Montorio Romano-Santa Susanna 3-1 Ometto (SS)

Centro Italia Micioccoli-Cittareale 2-1 Rosati, Vitale, (CIM) Di Pietro (C)

Atletico Cantalice-Torpedo Rieti 4-1 Rinaldi, Ciogli, Ciogli, Caperna (AC) Rossi (TR)

Piazza Tevere-Velinia 3-1 Colasanti, Silvestri, Zaccheo (PT)

Classifica

Piazza Tevere 12

Monte San Giovanni, Sporting Corvaro 10

Casperia, Torri In Sabina, Centro Italia Micioccoli, Atletico Cantalice 9

Velinia 8

Santa Susanna, Moricone 5

Torpedo, Montorio Romano 4

Cittareale 3