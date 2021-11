Seconda: Monte San Giovanni ko col Velinia ma resta in vetta, Piazza Tevere agguanta il secondo posto

RIETI - Salta il fattore campo nella quinta giornata del campionato di Seconda categoria: ben tre i successi esterni. Termina 1-2 l’anticipo del sabato tra Torpedo Rieti e Centro Italia Micioccoli, squadra di casa costretta alla seconda sconfitta di fila, ospiti che grazie alla vittoria superano gli avversari in classifica e salgono a 7 punti. Vince anche Piazza Tevere, fuori casa ai danni di Cittareale, ospiti che calano subito il tris nel primo tempo, Cittareale tenta la rimonta ma due gol non bastano, termina 2-3, seconda vittoria di fila per Piazza Tevere che sale a 9 punti in classifica e agguanta il secondo posto, Cittareale fermo a 3. Stesso risultato anche nella gara tra Moricone e Atletico Cantalice, reatini che nella prima del mister Andrea Rogai vincono 2-3, costretti ad inseguire per tutta la gara portano a casa i 3 punti in una gara davvero emozionante.

Pareggio a reti bianche quello tra Torri in Sabina e Sporting Corvaro, pareggio che serve poco a entrambe in chiave classifica visti gli stessi punti, squadre che salgono a quota 9 e mantengono la seconda posizione. Termina 1-1 la sfida del pomeriggio tra Santa Susanna e Casperia: padroni di casa che dopo il turno di riposo salgono a 5 punti, ospiti che vanno a 6. Vince anche Velinia ai danni di Monte San Giovanni: termina 3-0 per gli antrodocani che volano a 8 punti, ospiti che nonostante la sconfitta rimangono i primi della classe a 10 punti.

Risultati (V giornata)

Torpedo Rieti-Centro Italia Micioccoli 1-2 Rossi (TR) Rosati, Liberali (CIM)

Cittareale-Piazza Tevere 2-3 Miguel, Miguel (C) Giuliani, R. Silvestri, L. Silvestri L (PT)

Torri in Sabina-Sporting Corvaro 0-0

Moricone-Atletico Cantalice 2-3 Rinaldi, Ciogli, Minnucchi (AC)

Santa Susanna-Casperia 1-1 Flamini (C)

Velinia- Monte San Giovanni 3-0 Pagano, Faina, Faina (V)

Riposava Montorio Romano

Classifica

Monte San Giovanni 10

Sporting Corvaro, Torri in Sabina, Piazza Tevere 9

Velinia 8

Casperia, Centro Italia Micioccoli, Atletico Cantalice 6

Santa Susanna 5

Moricone, Torpedo Rieti 4

Cittareale 3

Montorio Romano 1