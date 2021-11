Seconda: Monte San Giovanni da solo in vetta, Piazza Tevere vince il derby, cinquina del Torri

RIETI - Cala il sipario sulla quarta giornata del campionato di Seconda categoria: tre successi interni, due esterni e un pareggio hanno realizzato il turno chiusosi oggi pomeriggio. Vince il Monte San Giovanni nell’anticipo del sabato ai danni di Cittareale, finisce 2-0, terza vittoria di fila per il Monte San Giovanni che resta in testa alla classifica a 10 punti, solo al comando. Partita ricca di gol quella tra Atletico Cantalice e Torri In Sabina: la squadra ospite vince 5-2 trascinata da uno straripante Filippi che cala il poker e regala tre punti alla sua squadra che vola a 8 punti e raggiunge il momentaneo secondo posto in classifica, mentre il team di casa è fermo a tre punti.

Vittoria di misura per Velinia, che sul campo del Montorio Romano passa 0-1 e porta a casa i primi tre punti in classifica. Stessa sorte anche per Centro Italia Micioccoli, che in casa vince 1-0 contro Moricone e trova i primi tre punti in campionato. Passa anche Piazza Tevere in casa nel derby tutto reatino contro Torpedo, vittoria per 2-0 e quarto risultato utile di fila, Torpedo ferma a 4 punti. Partita a reti bianche quella tra Casperia e Sporting Corvaro, finisce 0-0 al Belloni e più uno per entrambe: gli equicoli perdono la vetta.

Risultati e marcatori (IV giornata)

Monte San Giovanni-Cittareale 2-0 Caprioli, Garcia (MSG)

Casperia-Sporting Corvaro 0-0

Montorio Romano-Velinia 0-1 Faina (V)

Atletico Cantalice-Torri In Sabina 2-5 Filippi, Filippi, Filippi, Filippi, Movila (TIS)

Centro Italia Micioccoli- Moricone 1-0 Canova (CIM)

Piazza Tevere- Torpedo Rieti 2-0

Classifica

Monte San Giovanni 10

Torri In Sabina, Sporting Corvaro 8

Piazza Tevere 6

Casperia, Velinia 5

Moricone, Torpedo, Santa Susanna 4

Cittareale, Centro Italia Micioccoli, Atletico Cantalice 3

Montorio Romano 1