Poker Monte San Giovanni, tris Casperia e Santa Susanna, corsaro lo Sporting Corvaro

Domenica 24 Ottobre 2021, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 19:43

RIETI - Gare emozionanti quelle che hanno caratterizzato la seconda giornata del campionato di Seconda categoria, partite ricche di gol che danno la conferma che sarà un gran bel campionato.

Nell’anticipo del sabato spicca la vittoria di Monte San Giovanni, che dopo il pareggio della prima gara, nel debutto in casa fa 4 a 2 contro il Moricone e aggiunge i primi 3 punti alla classifica. Vittoria anche per Casperia, che in casa si impone contro Atletico Cantalice per 3-1, e firma la prima vittoria in campionato. Sconfitta invece per Atletico Cantalice che rimane fermo a 3 punti. Stesso risultato anche nel posticipo della domenica tra Santa Susanna- Cittareale, squadra di casa che guadagna i primi 3 punti in classifica e rovina il debutto in campionato degli ospiti.

Termina in pareggio invece la sfida tra Pol. Montorio Romano- Torpedo Rieti, con la squadra reatina che reagisce bene alla prima fuori casa e torna a casa con un punto in più in classifica. Pareggiano anche Piazza Tevere-Torri In Sabina (1-1) ed entrambe le squadre ferme a 2 punti in classifica. Sconfitta interna per il Centro Italia Micioccoli contro Sporting Corvaro 1-3, squadra ospite che torna a casa con i 3 punti mentre condanna Centro Italia all’ultimo posto in classifica.

Risultati e marcatori (II giornata)

Monte San Giovanni-Moricone 4-2 Garcia, Garcia, Mariani, Bianchi (MSG)

Casperia- Atletico Cantalice 3-1 Armagno, Colletti, autogoal, (C) Ciogli (AC)

Santa Susanna- Cittareale 3-1 Ometto, Ometto, Marchioni (SS)

Pol Montorio Romano- Torpedo Rieti 2-2 Pocorobba, Salsano (TR)

Piazza Tevere- Torri In Sabina 1-1 Casali (TIS)

Centro Italia Micioccoli-Sporting Corvaro 1-2 Rosato (CIM), Bertoldi Tempesta (SC)

Classifica

Casperia, Sporting Corvaro, Monte San Giovanni, Torpedo 4

Moricone, Santa Susanna, Atletico Cantalice 3

Piazza Tevere, Torri In Sabina, Montorio Romano 2

Velinia 1

Cittareale, Micioccoli 0