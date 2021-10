Seconda: Atletico Cantalice e Torpedo partono col piede giusto, ben tre pareggi al debutto

Domenica 17 Ottobre 2021, 18:33

RIETI - Cala il sipario sulla prima giornata del campionato di Seconda categoria, primo turno che ha visto gare molto combattute con ben tre pareggi. Buona la prima per Torpedo Rieti che nell’anticipo di sabato vince 3-2 in casa contro il Santa Susanna e aggiunge i primi 3 punti alla classifica. Stessa sorte per l’ Atletico Cantalice, che vince 3-1 in casa contro il Centro Italia Micioccoli. Pareggio a reti bianche tra Sporting Corvaro e Piazza Tevere dove non si va oltre lo 0-0. Pareggiano Torri in Sabina-Monte San Giovanni (1-1). Stesso risultato (1-1) anche nel match tra Velinia e Casperia. Per quanto riguarda le squadre romane inserite nel girone C, vittoria per il Moricone in casa ai danni del Montorio Romano (6-1)

Risultati e marcatori (I giornata)

Torpedo Rieti-Santa Susanna 3-2 Ometto, Quartana (SS)

Atletico Cantalice-Centro Italia Micioccoli 3-1 Provaroni, Beccarini, Ciogli (AC) Cipriani (CIM)

Torri In Sabina- Monte San Giovanni 1-1 Casali (TIS) Garcia (MSG)

Sporting Corvaro-Piazza Tevere 0-0

Velinia- Casperia 1-1 Tosoni (V) De Angelis (C)

Moricone- Montorio Romano 6-1