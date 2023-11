Seconda: Atletico Cantalice-Sporting Corvaro e Monte San Giovanni-Piazza Tevere, pareggi giusti. I commenti

RIETI - Le parole dei protagonisti del campionato di Seconda categoria a commentare il settimo turno di campionato. Nel weekend appena concluso diverse squadre si sono avvicinate alla vetta del girone C, occupata ancora da Piazza Tevere nonostante il pareggio esterno contro Monte San Giovanni (1-1). Montopoli, in vista dello scontro diretto che ci sarà domenica al Gudini, si è portata a meno 1 dai reatini dopo la vittoria per 4-0 contro la Torpedo. Bene anche Santa Susanna in trasferta contro un Velinia ancora a secco (2-0). Non vuole fermarsi la matricola Borgorose che si porta al terzo posto con la vittoria su Alto Lazio (2-0). Torri in Sabina vince 2-0 il derby contro la Gens Cantalupo, mentre dividono la posta in palio l’Atletico Cantalice e lo Sporting Corvaro (1-1).

Forano non soddisfatta della gara esterna contro il Tevere Roma: i foranesi salgono dopo lo 0-0 di domenica a quota 13 punti, scalando al terzo posto del girone D, a meno 3 dalla vetta.

Risultati, marcatori e commenti (VII giornata)

Girone C

Montopoli – Torpedo Rieti 4-0

Ippoliti, Ippoliti, Salustri, Gulino

Altra ottima prestazione per Montopoli di fronte al suo pubblico. Al Rinalduzzi al squadra di mister Cimei batte 4-0 la Torpedo Rieti, che resta in gara fino a metà ripresa, quando i montopolesi raddoppiano con Ippoliti e chiudono poco dopo la gara. Secondo ko consecutivo per i reatini che restano a quota 4. Montopoli si avvicina alla vetta e si proietta al meglio verso lo scontro diretto contro Piazza Tevere.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Era importantissimo vincere oggi. Loro sono una buona squadra, ben messa in campo, che pressa bene e che è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Noi siamo stati bravi ad approcciare bene la gara, andando subito in vantaggio e partendo forti nella ripresa. Pensiamo subito alla gara di domenica prossima che per noi può voler dire tanto. Giocheremo su un campo difficile al quale non siamo abituati, ma lavoreremo in settimana per prepararci al meglio».

Claudio Ranalli, tecnico Torpedo Rieti: «Siamo stati in partita fino a metà secondo tempo, tenendo abbastanza bene il campo. Recriminiamo qualcosa sul gol del loro vantaggio, viziato forse da un fuorigioco dubbio ma gli errori ci possono stare. Dopo la seconda rete ci siamo disuniti, calando di lucidità verso la fine. Dobbiamo restare uniti, ascoltare le parole del mister e lavorare con costanza. Così riusciremo a rialzarci».

Monte San Giovanni – Piazza Tevere 1-1

Bianchetti (M), Carmesini (P)

Frena Piazza Tevere sul campo del Monte San Giovanni

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Avendo di fronte la prima squadra in classifica siamo scesi in campo con grande determinazione, abbiamo preso in mano subito la gara senza rischiare più di tanto, purtroppo la nostra mancanza di lucidità sotto porta non ci ha permesso di sbloccare il risultato in varie occasioni. Il secondo tempo è stato una fotocopia del primo, intorno al 15’ rigore per noi, Patacchiola fallisce colpendo la traversa. Il calcio è così, poi su un loro calcio d'angolo, in mischia, arriva la beffa e si portano in vantaggio. Non ci siamo persi d'animo e al 30’ raggiungiamo il pari grazie a Bianchetti con un gran tiro da fuori area. Volevamo vincere ma purtroppo la fortuna quest’anno non è dalla nostra parte, con un’altra traversa colpita da Patacchiola a portiere battuto e altre occasioni sciupate. Ci dispiace molto di non avere portato a casa i tre punti meritatissimi».

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Ci aspettavamo una partita complicata su un campo storicamente difficile e così è stata. Una gara dove hanno prevalso agonismo e fisicità, i ragazzi sono stati bravi ad adattarsi al tipo di partita. Resta un po’ di amaro in bocca per essere stati ripresi dopo essere passati in vantaggio ma credo che alla fine il pareggio sia un risultato giusto per quanto hanno espresso le due squadre. Ora testa al prossimo impegno con la concentrazione e la serietà necessarie».

Torri in Sabina – Gens Cantalupo 2-0

Latini, Volpi

Il derby sabino tra Torri e Cantalupo se lo aggiudicano i padroni di casa che battono 2-0 una Gens comunque in ripresa rispetto alle prestazioni offerte nelle scorse settimane. Latini e Volponi decidono la gara nella ripresa, con gli ospiti che recriminano sugli episodi delle due reti. Torri torna alla vittoria e sale a 7 punti in classifica. Ancora a secco Cantalupo.

Simone Magrini, direttore sportivo Torri in Sabina: «Vittoria importantissima per la nostra classifica che ci sprona ulteriormente in vista delle prossime gare. In alcuni momenti oggi non abbiamo giocato benissimo ma la gara era particolarmente sentita e i tre punti sono determinanti. Un plauso alla Gens per la correttezza mostrata in campo».

Walter Bianchi, presidente Gens Cantalupo: «Nel primo tempo abbiamo giocato bene e cominciamo ad esprimerci positivamente. La ripresa è stata equilibrata ed i gol subìti sono stati accompagnati da scorrettezze sul nostro portiere non rilevate, per questo il punteggio non lo riteniamo veritiero. Comunque siamo fiduciosi per il prosieguo del nostro campionato».

Atletico Cantalice – Sporting Corvaro 1-1

Maceroni (SC), Cervelli (AC)

Termina 1-1 la sfida del Comunale di Cantalice tra l’Atletico e lo Sporting Corvaro. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con la rete di Maceroni. Il pareggio arriva nel finale con il sinistro di Matteo Cervelli che vale l’1-1 finale.

Cantalice sale così a 9 punti in classifica, restando a meno uno proprio dallo Sporting Corvaro.

Daniele Provaroni, capitano Atletico Cantalice: «Una bella partita tra due ottime squadre. Primo tempo equilibrato caratterizzato da un giuoco più maschio che tecnico e tattico, con poche occasioni Il gol del vantaggio per Corvaro è arrivato da un tiro molto defilato sporcato da una deviazione. Nella ripresa la mia squadra, ha saputo reagire, si è imposta molto bene sul piano di gioco creando qualche occasione in più e rischiando molto poco. Loro chiusi molto bene dietro, alla fine dopo ennesimo tiro Matteo Cervelli ha calciato un bel sinistro potente e il portiere del Corvaro non ha trattenuto, così abbiamo pareggiato».

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Sapevamo di affrontare una squadra ostica e ben organizzata. Nel primo tempo abbiamo espresso un bel gioco riuscendo ad andare in vantaggio senza però chiudere la gara. Nel secondo tempo, anche per merito loro, abbiamo abbassato i ritmi e purtroppo nel recupero abbiamo subito il pareggio. C'è rammarico per come è arrivato, ma un buon pareggio in un campo sempre difficile. Testa alla prossima in casa».

Borgorose – Alto Lazio 2-0

Mita, Ottaviani

Sesto risultato utile consecutivo per la matricola Borgorose che supera anche l’Alto Lazio in uno scontro diretto importante per restare nei piani alti della classifica. Le due reti dei padroni di casa arrivano nella ripresa. La squadra di mister Cipriani resta così al terzo posto con 14 punti, mentre Alto Lazio resta a 11.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «È stato un primo tempo equilibrato senza grandi episodi per entrambe le squadre ma la ripresa è stata tutt’altro che noiosa. Siamo entrati con un’altra mentalità, abbiamo avuto più occasioni non concretizzate e intorno al 65’ i cambi hanno fatto la differenza: nel giro di 15 minuti prima Mita (finora fuori per infortunio) e poi un eurogol di Ottaviani regalano i 3 punti alla nostra squadra. I miei compagni lo sanno perché lo ripeto spesso nello spogliatoio ma vorrei ribadire a tutti i giocatori che pensano di non essere importanti perché partono dalla panchina di non mollare mai, come si è visto nell’ultima gara chi subentra a partita in corso può fare la differenza e questo non smetterò mai di ripeterlo. Ad oggi siamo al terzo posto a pari merito con il Santa Susanna, la prossima gara riposiamo prima del derby con lo Sporting Corvaro. Faccio i miei complimenti alla squadra Alto Lazio per la correttezza avuta in campo e fuori, il calcio dovrebbe esse anche questo al di là del risultato».

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Partita tosta, con un primo tempo avaro di emozioni e combattuto molto a centrocampo. Nella ripresa, probabilmente nel nostro momento migliore nonostante non siamo abituati al campo di terra, abbiamo subito la loro rete che ha sbloccato il gara. Da lì loro si sono chiusi in area e non siamo riusciti a trovare il pari. Fuori casa ci manca un po’ di personalità per andare a cercare la vittoria o quantomeno il pari. Il risultato più giusto probabilmente era il pareggio, ma per prendere punti su un campo ostico come quello di Borgorose ci vuole più attenzione e personalità. Lavoreremo su questi concetti per migliorare. La squadra è giovane e questo tipo di gare insegneranno parecchio ai nostri ragazzi».

Velinia – Santa Susanna 0-2

Ometto, Lodovici

Torna a vincere il Santa Susanna nella trasferta di Antrodoco contro il Velinia. Al Vailati finisce 2-0 per la squadra di mister Pompili che si porta al terzo posto con 14 punti. Continua a faticare il Velinia che resta a secco in fondo alla classifica.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Vittoria bella ma non scontata, per la combattività di un Velinia giovane ma indomito e perché ci arriviamo con alcune importanti defezioni. La soddisfazione, oltre ai tre punti, viene proprio dalla risposta fornita da chi ha giocato meno, a conferma dei valori, non solo tecnici, di un grande gruppo».

Riposa: Poggio Bustone

Girone D

Tevere Roma – Forano 0-0

Non va oltre lo 0-0 il Forano nella trasferta contro il Tevere Roma. I sabini non riescono a sbloccare la gara e devono accontentarsi di un punto che li porta al terzo posto a meno 3 dalla vetta (con una gara in meno).

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Il risultato deriva da una partita non giocata. Loro si sono messi sulla difensiva in tutta la gara, non abbiamo subito alcuna azione degna di nota. Sarebbero bastate meno frenesia e fretta in alcune situazioni. Non cerchiamo alibi, la squadra che era in campo doveva portare a casa il risultato. Gara letta male e gestita peggio, a livello di gioco un passo indietro, prendo le mie responsabilità. Un passaggio a vuoto inaspettato, c’è stato troppo individualismo. Cercheremo di rialzare la testa, dobbiamo avere comunione di intenti per tornare sulla retta via».

Classifica Girone C

Piazza Tevere 17

Montopoli 16

Santa Susanna 14

Borgorose 14

Alto Lazio 11

Sporting Corvaro 10

Atletico Cantalice 9

Monte San Giovanni 8

Torri in Sabina 7

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Piazza Tevere, Santa Susanna, Borgorose, Alto Lazio, Monte San Giovanni e Velinia con una gara in più