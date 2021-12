Il Tilesi ricoperto di neve: rinviata la sfida tra Cittareale e Torri in Sabina

RIETI - Ufficialmente rinviata la partita di domani, 12 dicembre, fra Cittareale e Torri in Sabina, che si sarebbe dovuta disputare al Tilesi alle 11, causa avverse condizioni meteorologiche. In queste ore si sta abbattendo su Amatrice una forte nevicata che impedisce la disputa in sicurezza della partita.



«In accordo con la società Torri in Sabina, l'Ac Cittareale per garantire l incolumità dei partecipanti e dei tifosi tutti, ha deciso di inoltrare alla federcalcio la richiesta di rinvio al 6 gennaio 2022 alle 11, richiesta che è stata accolta e che verrà confermata da prossimo comunicato ufficiale - si legge nella nota del club dell'Ac Cittareale - Ringraziamo l Asd Torri in Sabina per la collaborazione di questi giorni e per l aiuto nel trovare subito una data alternativa per la disputa della gara. Buon inverno a tutti tra le nostre bellissime montagne!».