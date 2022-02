Piazza Tevere batte Casperia e l'aggancia in vetta, pari Santa Susanna-Corvaro, Velinia va ko

RIETI - Con i tre recuperi termina l’undicesima giornata del campionato di Seconda categoria: 5 squadre del Reatino in campo. Vittoria importante quella del Piazza Tevere, in casa, nel big match contro Casperia primo in classifica fa 2-1, e aggancia gli avversari in testa a 21 punti.

Pareggio rocambolesco quello tra Santa Susanna e Sporting Corvaro, succede tutto nel secondo tempo, con gli ospiti che vanno in vantaggio, padroni di casa che subito pareggiano e raddoppiano poco dopo e Sporting che poco prima del fischio finale pareggia, da segnalare l’espulsione di Ometto per i casalinghi. Termina 2-2 e squadre che si dividono la posta.

Sconfitta amara per Velinia, in casa contro Moricone cade per 1-4: reatini che rimangono a 9, ospiti che vanno a 13 in classifica.

Risultati e marcatori (recuperi XI giornata)

Piazza Tevere-Casperia 2-1: Cipriani, Gentili, (PT), Guidi (C)

Santa Susanna-Sporting Corvaro 2-2: De Dominicis, Marchioni (SS), Corazza, Leonardi (SC)

Velinia- Moricone 1-4: Pagano (V)

Classifica

Casperia, Piazza Tevere 21

Centro Italia Micioccoli 19

Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina, Sporting Corvaro 17

Moricone 13

Monte San Giovanni 11

Velinia, Cittareale, Santa Susanna 9

Montorio Romano, Torpedo Rieti 8