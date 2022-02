Spicca la sfida d'alta quota Piazza Tevere-Casperia, Corvaro a Santa Susanna, Velinia in casa

RIETI - Si torna a giocare anche in Seconda categoria, con i recuperi dell'undicesima giornata. Tre la partite da giocare con le squadre impegnate tutte nella domenica pomeriggio.

Match interno per Piazza Tevere, affronterà Casperia in un match importantissimo in chiave classifica, che vede gli ospiti forti del primo posto in classifica e soprattutto reduci da cinque vittorie consecutive, padroni di casa a meno tre con la possibilità di agguantare il primo posto in caso di vittoria, sfida che promette spettacolo.

Gara in casa anche per Santa Susanna, al “Micheli” giocherà contro Sporting Corvaro, padroni di casa a quota otto in classifica fermi al momentaneo ultimo posto con la necessità di fare punti, “cicolanensi a sedici in classifica vogliono la vittoria per riavvicinarsi alle alte sfere della classifica.

A chiudere i recuperi dell’ undicesima giornata la sfida tra Velinia e Moricone: antrodocani fermi a nove punti cercano la vittoria che li allontanerebbe dalle zone “pericolose” della classifica e gli permetterebbe il sorpasso ai danni degli ospiti a dieci in classifica.

Programma gare (recupero XI giornata)

Piazza Tevere-Casperia ore 15:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Santa Susanna-Sporting Corvaro ore 15:00 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Velinia- Moricone ore 15:00 (arbitro Manuel Alessi di Rieti)

Classifica

Casperia 21

Centro Italia Micioccoli 19

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina 17

Sporting Corvaro 16

Monte San Giovanni 11

Moricone 10

Velinia, Cittareale 9

Santa Susanna, Montorio Romano, Torpedo Rieti 8