La capolista Real Gavignano Ponzano batte Santa Susanna 3-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria importante per la capolista del girone C di Seconda categoria, il Real Gavignano Ponzano, che non perde colpi e batte al Valle Mentuccia il Santa Susanna. 3-1 il finale per i padroni di casa che vanno avanti 3-0 già nella prima mezz’ora prima della solita firma di Ometto il quale accorcia su calcio di rigore.

Gavignano approfitta del turno di riposo dell’inseguitrice Cittaducale per portarsi a più 5 sul secondo posto. Santa Susanna resta a 24 punti.

Il primo tempo

Comincia alla grande Gavignano che si porta in vantaggio dopo appena cento secondi: sponda di testa di Nocelli per Gherardo che si coordina e al volo di destro manda il pallone sotto la traversa da posizione defilata per l’1-0 Real. Santa Susanna accusa la doccia fredda e al 10’ si trova sotto di due reti: errore su rimessa laterale degli ospiti, anticipo di Nocelli che recupera palla e si invola verso la porta avversaria siglando il 2-0.

Al 12’ arriva la prima occasione degli ospiti: punizione di Zapprella battuta sul secondo palo, Mostarda anticipa tutti e al volo impegna Gobbi alla respinta in angolo. Al 28’ tris del Real Gavignano Ponzano con Loreti che recupera palla sulla destra, entra in area e di sinistro sceglie la precisione trovando il secondo palo per il 3-0. Al 40’ Ometto entra in area, assorbe il contatto da dietro di D’Achille e si conquista un calcio di rigore per provare a riaprire la gara. Dagli undici metri va lo stesso Ometto che spiazza Gobbi e segna l’1-3. Nel finale di primo tempo due occasioni per Gavignano, prima con Nocelli che calcia al volo da fuori area mandando alto sopra la traversa e poi con Barnabei il quale, servito da Ratini, apre troppo il piatto destro e manda a lato di poco.

La ripresa

Nel secondo tempo insistono i padroni di casa che vanno al tiro con Loreti al 50’ ma il suo tentativo viene respinto sul primo palo da Lodovici. Al 70’ scorribanda sulla sinistra di Pennacchini che entra in area e calcia trovando soltanto l’esterno della rete. Al 77’ azione personale di Ratini sulla sinistra, il centrocampista cerca di sorprendere il portiere sul primo palo ma la palla scheggia la parte esterna del legno e va fuori. Santa Susanna prova negli ultimi minuti a riaprire la gara. All’80’ sponda di testa di Ometto a servire Quinzi il quale calcia bene da fuori area e trova la grande risposta in tuffo di Gobbi. Due minuti più tardi stesso copione, Ometto serve di testa Quinzi in area che prova ad anticipare tutti col destro ma il suo tentativo è debole e centrale. Annullato all’87’ un gol a Gavignano per posizione irregolare di D’Achille su lancio di Recchia. Nel recupero Scarinci va alla conclusione da dentro l’area ma il suo tentativo si spegne sul fondo poco prima del triplice fischio.

Le dichiarazioni post gara

Simone Ratini, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Quella di oggi è una vittoria importantissima. Ci aspetta un finale di campionato intenso, le prossime due gare saranno complicate, prima il derby contro Forano e poi lo scontro diretto contro Cittaducale. Noi dobbiamo continuare così, l’obiettivo è ovviamente di vincerle entrambe per chiudere il campionato al meglio».

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Abbiamo pagato caro un approccio alla gara sbagliato, gli errori in avvio ci hanno portato sotto di tre reti in poco tempo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, tenendo bene il campo e provando a riaprire la gara. Loro sono la capolista, contro certe squadre gli errori li paghi a caro prezzo. Dobbiamo conquistare ancora alcuni punti per la salvezza, oggi francamente era complicato. Pensiamo alle prossime gare, correggeremo le sbavature in settimana, sono sicuro che l’atteggiamento nei prossimi impegni sarà diverso».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Scarinci, Pennacchini P., D’Achille, Pellegrini, Mannelli (83’D’Ascenzi), Ratini (87’ Spadaccioli), Barnabei (63’ Malizia), Nocelli (50’ Mancini), Gherardo, Loreti (63’ Recchia). A disp. Pennacchini F., Vanni, Migliorelli, Giovannelli. All. Galassetti

Santa Susanna: Lodovici, Cattorini, Bianchetti, Nicolo, Zapparella (70’ Quartana), Basile (75’ Carducci), Mostarda (60’ Paniconi), Serva, Ometto, Quinzi, Blasetti (87’ Pezzotti). All. Pompili

Arbitro: Macro Fornai di Viterbo

Marcatori: 2’ Gherardo, 10’ Nocelli, 28’ Loreti (G), 40’ Ometto rig. (S)

Note: ammoniti: Nocelli (G), Zapparella, Basile (S); angoli 3-4; spettatori 100 circa