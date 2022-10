Real Gavignano Ponzano supera 2-1 in rimonta il Velinia. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria sofferta e in rimonta per il Real Gavignano Ponzano che ha battuto per 2-1 il Velinia nella seconda giornata di campionato nel girone C di Seconda Categoria.

Passano gli ospiti dopo neanche tre minuti, ma gli uomini di Galassetti riescono nell’ultimo quarto d’ora prima a pareggiare e poi a portare a casa il bottino pieno dal match giocato sul neutro del Cisterna a Poggio Catino. Secondo successo in due partite per il Real Gavignano Ponzano, resta invece a secco il Velinia.

Il primo tempo

Doccia fredda per i padroni di casa dopo poco più di due minuti: Del Sole serve sulla destra il taglio di Petitta che di prima intenzione batte a rete e trova l’incrocio del secondo palo per un gran gol che porta avanti il Velinia sull’1-0. Cerca la reazione il Real Gavignano Ponzano ma davanti è impreciso. Il primo squillo dei padroni di casa arriva solo al 34’ con una punizione di Mancini che da posizione defilata va a lato di poco. Al 38’ grande lancio di Ratini che pesca in area Gianmarco Gherardo ma il laterale non inquadra lo specchio della porta con il suo destro. Un minuto più tardi ancora Mancini protagonista con un esterno sinistro dal limite dell’area che costringe Nicoletti alla respinta sopra la traversa.

Il secondo tempo

La ripresa è un vero e proprio assedio del Real Gavignano Ponzano che chiude nella sua metà campo gli ospiti. Fioccano le occasioni da rete: al 52’ Ratini si libera per il tiro ed opta per il tiro di precisione, ben parato a terra da Nicoletti. Al 58’ grande occasione con il neo entrato Nocelli che di testa serve Yuri Gherardo in corsa ma l’attaccante manda alto da due passi. Al 65’ protagonista un altro neo entrato: va al tiro di sinistro infatti Giovannelli che fa tremare la traversa della porta difesa da Nicoletti. Al 73’ Nocelli prova il colpo di testa ma non inquadra lo specchio. Passa un minuto e sugli sviluppi di calcio d’angolo Gianmarco Gherardo si vede respingere il suo tentativo di testa. Al 75’ l’azione convulsa che porta il Real Gavignano Ponzano al pari: punizione dalla destra che trova un paio di deviazioni a centro area con la palla salvata sulla linea da Tosoni tra le proteste dei padroni di casa che reclamano un fallo di mano e addirittura che la palla avesse varcato la linea di porta, ma l’arbitro ben appostato fa proseguire. L’azione prosegue e su un pallone alto indecisione tra portiere e difesa punita dall’inserimento di Barnabei che prende posizione e deposita in rete di testa per l’1-1. Stavolta sono gli ospiti a protestare per un presunto fallo ai danni del portiere Nicoletti ma l’arbitro non ravvisa irregolarità e convalida. A testa bassa continua a cercare il gol Gavignano. All’83’ grandissima occasione sui piedi di Nocelli il quale ben servito da Giovannelli manda alto da posizione ravvicinata. All’87’ punizione battuta lunga da Pellegrini che pesca in mezzo al mucchio la zampata vincente di Yuri Gherardo che vale il 2-1 definitivo.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Sono contento per il risultato, la squadra ha reagito bene dopo una partita sofferta a causa del gol iniziale. Loro hanno fatto un’ottima fase difensiva e abbiamo fatto fatica. Poi nel secondo tempo i cambi hanno fatto la differenza: da noi sono entrati giocatori molto forti che ci hanno aiutato a ribaltare il risultato».

Mauro Lucarelli, tecnico Asd Velinia: «Siamo stati bravi ad indirizzare la gara all’inizio ma purtroppo nel finale ci è sfuggita la vittoria dalle mani. Ci siamo presentati con una panchina cortissima e rimaneggiati, alla lunga abbiamo pagato. Possiamo recriminare un po’ sul gol del pari forse viziato da un contatto subito dal nostro portiere, ma ci rimbocchiamo le maniche in vista dei prossimi impegni».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Perrini (54’ Pennacchini P.), Malizia (75’ D’Ascenzi), Pellegrini, Mannelli, Recchia (54’ Nocelli), Mancini, Migliorelli (54’ Barnabei), Gherardo Y., Ratini (60’ Giovannelli). A disp. Gobbi, Cesaretti, Vanni, Stroni. All. Galassetti

Asd Velinia: Nicoletti, Moronti, Saulli, Ciotti, Tosoni, Longhi, Colangeli, Lucarelli, Tozzi, Del Sole, Petitta. A disp. Graziani. All. Lucarelli

Arbitro: Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1

Reti: 3’ Petitta (V), 75’ Barnabei, 87’ Gherardo Y.(G)

Note. Ammoniti: Malizia, Migliorelli, Giovannelli, Pennacchini P. (G), Saulli, Longhi (V). Angoli 11-1, spettatori 50 circa.