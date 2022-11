Torri rallenta la corsa del Real Gavignano Ponzano: 1-1, tensione a fine gara. Tabellino, commenti e foto

RIETI - La quarta giornata del girone C del campionato di Seconda categoria inizia subito con una sorpresa: il derby sabino tra la capolista Real Gavignano – Ponzano e il fanalino di coda Torri in Sabina finisce 1 a 1 al Valle Mentuccia di Gavignano con gli ospiti che muovono la loro classifica conquistando il primo punto stagionale in casa di una Real Gavignano – Ponzano che fino ad oggi aveva conosciuto solo vittorie.

Partita gradevole, specie nel secondo tempo, con finale un po’ troppo nervoso in campo e coda polemica al rientro negli spogliatoi con qualche scaramuccia tra i giocatori prima che gli animi tornassero calmi grazie all’intervento dei dirigenti delle due squadre.

Il primo tempo

Primo tempo equilibrato con poche occasioni da entrambe le parti. Primo squillo dei padroni di casa al 12’ con il cross di Gianmarco Gherardo dalla destra che trova la testa di Nocelli ma la palla finisce a lato. Alla mezz’ora ci prova Torri con il tiro di Splendori ma il destro del centrocampista ospite è debole e si spegne sul fondo. Al 43’ episodio importante della gara: De Paola atterra Pennacchini in area e l’arbitro Turchetti senza esitazioni indica il dischetto e fischia il calcio di rigore per Gavignano. Si incarica della battuta dagli undici metri Yuri Gherardo che incrocia bene ma Francescangeli si supera, intuisce e respinge prodigiosamente in angolo salvando porta e risultato a un minuto dalla fine della prima frazione di gioco.

La ripresa

Decisamente più vivace il secondo tempo con la partita che decolla e si vedono occasioni da gol. Al 54’ colpo di testa di Yuri Gherardo respinto e subito dopo destro di Nocelli due passi entro l’area che si perde a lato di poco. I padroni di casa provano a prendere campo mentre gli ospiti si difendono con ordine e giocano bene con la palla a terra. Sono proprio gli ospiti al 60’ ad essere pericolosi col sinistro di Cortella che va alto. Al 70’ passa in vantaggio il Torri in Sabina. Fallo al limite dell’area e punizione dai 20 metri da posizione centrale. Sul pallone va lo specialista Cortella che calcia sopra la barriera con la palla che si insacca nell’angolo alla sinistra di Gobbi (in foto) per il vantaggio ospite. Al 72’ la rabbiosa reazione di Gavignano porta ad un corner sulla cui battuta la testa di Barnabei anticipa tutti ma la palla va a lato. E’ il preludio del pareggio di Gavignano che arriva all’80’: una palla crossata in area viene respinta corta dai pugni del portiere ospite Francescangeli col pallone che arriva dalle parti di Nocelli il quale, in acrobazia, lascia partire una rovesciata che scavalca l’estremo difensore del Torri e si deposita in rete per l’uno a uno. Ultimi minuti dove regna il nervosismo e volano i primi cartellini della gara. Gioco spezzettato e a livello di occasioni, di fatto, non succede più nulla con la partita che finisce 1-1.

Le dichiarazioni

Marco Galassetti, allenatore Real Gavigano Ponzano: «Partita combattuta, loro erano messi bene in campo. Ha pesato il rigore sbagliato nel primo tempo, poi loro sono passati con un episodio ma noi siamo stati bravi a reagire e il pareggio alla fine ci sta anche stretto. Adesso torniamo a lavorare perché il campionato è lungo, siamo solo all’inizio e andiamo avanti verso il nostro obiettivo che è quello di fare una stagione da protagonisti».

Fabrizio Del Bianco, presidente del Torri in Sabina: «Gara difficile e non poteva essere diversamente sul campo della capolista. Torniamo a casa col nostro primo punto e questo ci riempie di gioia e ci da fiducia per il prosieguo della stagione. Sono felice soprattutto per i ragazzi perché lo meritano. Riguardo la gara dico che per quello che si è visto in campo tutto sommato l’uno a uno finale è il risultato più giusto».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini, Malizia, Pellegrini, Mannelli (65’ Perrini), Giovannelli (77’ Cesaretti), Ratini (54’ Barnabei), Migliorelli, Gherardo Y., Nocelli. A disp. Nisi, Stroni, Spadaccioli, Scarinci, Vanni, Fontanella. All. Galassetti

Asd Torri in Sabina: Francescangeli, Di Paola, Sidori, Boccadamo (70’ Di Carlo), Volpi, Ferraioli, Bertoldi, Rega (54’ Mballo), Pessi, Splendori (52’ Cortella), Adami. A disp. Angelini, Broggi, Meoli. All. Aluffi

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Marcatori: 70’ Cortella (T), 80’ Nocelli (RG)

Note. Ammoniti: Ferraioli, Mballo (T), Perrini (RG). Angoli 7-1. Spettatori 150 circa