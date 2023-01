Il Real Gavignano Ponzano infila il poker e resta in alta quota: Torpedo ko 4-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Comincia l’anno col piede giusto il Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia batte 4-1 la Torpedo Rieti nel recupero dell’ottava giornata del girone C di Seconda categoria.

Gara già indirizzata nel primo tempo, chiuso in vantaggio di quattro reti dai padroni di casa. Nella ripresa c’è spazio per il gol della bandiera della Torpedo. Gavignano sale così al quarto posto con 17 punti, mentre i reatini restano a quota 6.

Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per la morte della leggenda del calcio italiano Gianluca Vialli.

Il primo tempo

Il primo squillo dopo 7 minuti è degli ospiti che ci provano con la conclusione dalla distanza di Basilici con la palla che termina alta sopra la traversa. Al 18’ reazione dei padroni di casa con il colpo di testa di Yuri Gherardo respinto da Pitorri. Passano cinque minuti e il Real passa in vantaggio: Mancini prova a lanciare Nocelli il quale, sfruttando un’indecisione difensiva, carica il destro e infila sotto la traversa il pallone dell’1-0. Alla mezz’ora la Torpedo va vicinissima al pareggio: Basilici entra in area da posizione defilata, supera il portiere e decide di servire Clementini il quale calcia debolmente con la difesa del Gavignano che allontana. Al 34’Ratini impegna Pitorri alla respinta con la difesa ospite che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio grazie all’incornata di Nocelli che stacca più in alto di tutti e mette in rete il pallone messo in mezzo da Recchia per il 2-0. Due minuti dopo arriva anche il 3-0, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo: servito in area Yuri Gherardo il quale si sistema il pallone e batte a rete con una favolosa rovesciata che finisce sotto la traversa. Al 42’ Gavignano cala il poker: Nocelli serve in profondità Migliorelli che prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete per il 4-0 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa

Il secondo tempo è povero di emozioni con le squadre che svuotano le panchine per dar spazio a tutti i ragazzi. Al 65’ arriva il gol della bandiera degli ospiti con il cross messo in mezzo da Di Marco in mezzo un pallone sul quale interviene al volo Pezzotti che sigla il definitivo 4-1. Nel finale un paio di occasioni ancora per Gavignano con Migliorelli che va vicino alla doppietta personale senza però riuscire a trovarla.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Un ottimo modo per cominciare l’anno. Abbiamo chiuso subito la pratica giocando molto bene nel primo tempo. Questi tre punti sono importanti per la classifica, ma il cammino per arrivare al nostro obiettivo è ancora molto lungo».

Renzo Mastroiaco, presidente Asd Torpedo Rieti: «C’è dispiacere per il risultato finale. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di fare molta esperienza ancora e sicuramente la crescita dei nostri ragazzi passa anche per tappe difficili come questa».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G. (49’ Malizia), Pennacchini P., Scarinci, Pellegrini, Nocelli (46’ Giovannelli), Recchia (55’ Vanni), Ratini, Migliorelli, Gherardo Y. (70’ Fontanella), Mancini (65’ Perrini). A disp. Gobbi, Barnabei, Mannelli. All. Galassetti

Torpedo Rieti: Pitorri (65’ Caprioli), Serva (55’ Galeone), Clementini (60’ Sciamanna), Di Marco, Cordeschi, Pezzotti, Di Lorenzo, Masiello M., Bartolomei, Basilici (70’ Masiello D.), Norcia. All. Basilici

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Marcatori: 23’ e 34’ Nocelli, 36’ Gherardo Y., 42’ Migliorelli (G), 65’ Pezzotti (T)

Note. Ammoniti: Migliorelli, Malizia (G), Galeone (T). Angoli: 6-1. Spettatori: 100 circa