Real Gavignano Ponzano, vittoria di rigore contro Piazza Tevere: 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria di rigore del Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia batte Piazza Tevere 2-1 grazie a due penalty nella sesta giornata del girone C di Seconda categoria.

I ragazzi di Galassetti passano in vantaggio nel recupero del primo tempo, pareggio ospite in avvio di ripresa ma a un quarto d’ora dalla fine il rigore di Recchia vale i tre punti. Torna così in testa Gavignano, a quota 13 punti con cinque gare giocate. Si ferma invece Piazza Tevere che incassa la terza sconfitta stagionale e resta a 7 punti.

Il primo tempo

Prova a conquistare campo Gavignano già nei primi minuti di gioco. Doppia occasione al 10’ col tiro da fuori di Cesaretti che finisce alto e il colpo di testa di Migliorelli, anch’esso sopra la traversa. Al 14’ Nocelli prova a piazzare col piatto destro da fuori area e la palla non va lontana dallo specchio della porta difesa da Tulisevi. Prova a rispondere Piazza Tevere al 25’ con una punizione dalla distanza di Cipriani che viene però bloccata da Gobbi. Al 29’ ancora pericolosi i padroni di casa: cross bass di Nocelli che trova Migliorelli a centro area ma la conclusione del centravanti finisce alta. Al 43’ ospiti che si fanno in avanti con Polletti il quale dalla destra lascia partire un tiro cross che si spegne sul fondo. Nel recupero l’episodio che sblocca la gara: scontro in area tra Barnabei e il portiere di Piazza Tevere Tulisevi. Per l’arbitro D’Orazi ci sono gli estremi per il rigore e indica il dischetto tra le proteste degli ospiti che chiedono invece un fallo sul portiere. Dagli undici metri si presenta Nocelli che incrocia e fa 1-0 prima della fine del primo tempo (in foto).

La ripresa

Rientra meglio Piazza Tevere che si rende pericolosa nei primi minuti del secondo tempo. Al 49’ punizione di Cipriani che finisce alta di poco. Al 55’ arriva il pari: punizione dalla destra battuta ancora da Cipriani e colpo di testa vincente di Oddi che insacca per l’1-1. Prova la reazione immediata Gavignano: dopo due minuti occasione per Gherardo che, lanciato a rete da Giovannelli, manda fuori a tu per tu col portiere. Al 75’ l’episodio che decide la gara: Ratini serve Gherardo in area, l’attaccante del Real supera Tulisevi ma viene atterrato dallo stesso portiere in uscita. L’arbitro D’Orazi indica nuovamente il dischetto. Stavolta si incarica della battuta Recchia che apre il piattone e spiazza Tulisevi che non può nulla per evitare il 2-1. Piazza Tevere cerca disperatamente il pareggio, mentre i padroni di casa respingono le avanzate ospiti e provano a partire in contropiede. Al 90’ sinistro da fuori di Mancini per Gavignano, ma il neo entrato scheggia la parte superiore della traversa. Serie di punizioni messe in area dagli ospiti nei minuti di recupero che non trovano mai la deviazione vincente e la gara finisce 2-1.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, tecnico Asd Real Gavignano Ponzano: «Gara importante vinta con merito dai miei ragazzi, a cui vanno i miei complimenti. Loro sono un’ottima squadra, non era per nulla scontato tornare qua e vincere. Siamo ancora imbattuti, escluso il pareggio con Torri siamo a punteggio pieno e in testa alla classifica, non posso chiedere di più a questi fantastici ragazzi. Proseguiamo così verso il nostro obiettivo».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Asd Piazza Tevere: «Partita purtroppo condizionata da decisioni arbitrali molte delle quali a nostro avviso sbagliate. Mi riferisco soprattutto all’episodio del primo rigore, per noi assolutamente inesistente. Sul campo si sono viste due squadre che hanno lottato alla pari, purtroppo il direttore di gara non è stato all’altezza. Questo è un campo dove è difficile giocare, anche per le dimensioni che ti obbligano a fare una gara diversa. Adesso non possiamo fare altro che pensare a preparare i nostri prossimi impegni».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P. (81’ Scarinci), Malizia, Pellegrini, Cesaretti (81’ Perrini), Giovannelli (64’ Ratini), Barnabei (55’ Mancini), Migliorelli (60’ Recchia), Gherardo Y., Nocelli. A disp. Pennacchini F., Spadaccioli, Mannelli, Nisi. All. Galassetti

Asd Piazza Tevere: Tulisevi, Barbante, Colasanti (89’ Marchetti), Cipriani (84’ De Dominicis), Casciani, Gunnella, Polletti, Silvestri, Oddi, Petrongari (77’ Corsetti), Lorenzini (57’ Gentili). A disp. Pilati. All. Mastroiaco

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Marcatori: 45+4’ Nocelli rig. (RG), 55’ Oddi (PT), 76’ Recchia rig. (RG)

Note. Ammoniti: Malizia, Migliorelli, Nocelli (RG), Colasanti, Cipriani, Gunnella, Silvestri, Lorenzini (PT). Angoli 3-4. Spettatori 100 circa