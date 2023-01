Real Gavignano Forano batte 3-1 Forano nel derby. Foto. Rissa fra tifosi, intervengono carabinieri e 118

RIETI - Tante emozioni al Valle Mentuccia, teatro del derby tra il Real Gavignano Ponzano e Forano. Festeggiano i padroni di casa, vittoriosi in rimonta 3-1.

Al vantaggio iniziale di Magrini, rispondono Pellegrini e Gherardo nel primo tempo, nel finale la splendida rete del 3-1 di Giovannelli a chiudere i conti. Gavignano allunga così in testa alla classifica (26 punti) approfittando anche del ko interno di Monte San Giovanni che resta, insieme a Forano, a quota 22 al secondo posto. A poco dalla fine, match interrotto per diversi minuti per scontri sugli spalti sedati poi da Carabinieri. Anche un'ambulanza intervenuta sul posto.

Il primo tempo

Parte come meglio non potrebbe Forano che si porta avanti al 4’: Donati conquista una punizione dalla sinistra, Migliorati mette in mezzo col contagiri per l’incornata vincente di Magrini. Palla all’angolino e 1-0 per i foranesi. La risposta del Real non si fa attendere e al 13' arriva il pareggio sugli sviluppi di una punizione simile a quella del vantaggio ospite: Loreti mette in mezzo dalla sinistra, il pallone arriva sul secondo palo dove c’è Scarinci che calcia forte in mezzo trovando la zampata vincente di Pellegrini per l’1-1. Al 21’ grandissima occasione per Gavignano con Nocelli che si presenta a tu per tu con Favetta ma la sua conclusione trova un prodigioso intervento in angolo dell’estremo difensore foranese. Sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Recchia, Yuri Gherardo salta più in alto di tutti nell’area piccola e sigla la rete del sorpasso: è 2-1 Real poco prima del minuto di raccoglimento effettuato proprio al 21’ al fine di ricordare le vittime della Shoah ed il luogo da cui partirono i convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz, cioè il binario 21 della stazione ferroviaria di Milano. Sul finale di primo tempo ci prova in un paio di occasioni Recchia per Gavignano dalla distanza, ma le sue conclusioni finiscono lontane dallo specchio della porta, e Farinelli per Forano che riceve palla in area di rigore da ottima posizione ma non riesce a concludere.

La ripresa

Prova a chiudere la gara Gavignano in avvio di secondo tempo con Loreti che al 50’ impegna con una conclusione di sinistro da fuori area Favetta all’intervento in tuffo. Sul calcio d’angolo seguente, Pellegrini anticipa tutti trovando l’intervento decisivo di Mandosi che, appostato sul primo palo, allontana il pericolo. Forano alla lunga esce e prova a creare pericoli alla difesa del Real. Al 62’ conclusione da fuori di Bontempi che trova la respinta di Pennacchini, sul pallone poi si avventa Farinelli che da posizione defilata costringe alla deviazione in angolo dell’estremo difensore dei padroni di casa. Al 78’ Nocelli conquista un calcio di posizione dal limite battuto da Yuri Gherardo che trova la respinta di Favetta. All’85’ grande occasione per Forano che sfiora il pareggio: Migliorati fa la sponda per Bontempi che controlla e calcia di sinistro sfiorando il primo palo. Pochi istanti dopo l’arbitro Menicacci è costretto ad interrompere la gara, peraltro molto tranquilla, per una rissa scoppiata sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre: giocatori e staff che provano a placare gli animi invitando alla calma da dentro il campo, ma il parapiglia dura per diversi minuti. Interverranno poi sul posto una volante dei Carabinieri e il 118 per medicare un ferito tra i sostenitori di Gavignano che poi rifiuterà il ricovero. Placati gli animi sugli spalti, la partita può ricominciare e Gavignano la chiude con un eurogol di Giovannelli che riceve palla poco oltre la linea di metà campo, guarda il portiere fuori dai pali e lo punisce con una traiettoria imprendibile per il definitivo 3-1 che dà il via ai festeggiamenti della capolista.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Ottima vittoria contro una squadra eccellente e ben messa in campo. Questi sono tre punti pesantissimi vedendo anche gli altri risultati. Siamo primi in classifica e andiamo spediti verso il nostro obiettivo»

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, hanno dimostrato carattere e sono rimasti dentro la partita tenendola aperta fino all’ultimo minuto. Purtroppo dobbiamo lavorare sulle palle inattive: stiamo soffrendo troppo da queste situazioni, c’è qualcosa sicuramente da correggere. La sconfitta non toglie l’ottima prova che abbiamo fatto oggi nonostante giocassimo su un campo difficile e con diversi problemi fisici».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci, Pellegrini, Mannelli, Recchia (57’ Giovannelli), Barnabei (57’ Ratini), Nocelli, Gherardo Y. (83’ Cesaretti), Loreti (57’ Mancini). A disp. Gobbi, D’Achille, Perrini, Pedacchia, Migliorelli. All. Galassetti

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Bidini (30’ Farinelli), Colafigli, Quintaie, Angeloni (83’ Tetto), Donati, Bontempi, Mandosi (75’ Coppari), Migliorati, Tessicini (56’ Borriello). A disp. Lorenzetti, Di Paolo, Antonini, Colangeli. All. Munzi

Arbitro: Rinaldo Menicacci di Viterbo

Reti: 4’ Magrini (F), 13’ Pellegrini, 21’ Gherardo Y., 90’ Giovannelli (G)

Note. Ammoniti: Pennacchini F., Nocelli, Gherardo Y., Giovannelli (G), Favetta, Colafigli, Angeloni (F). Spettatori 400 circa.