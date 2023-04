Real Gavignano Ponzano infila il poker (4-0) all'Atletico Cantalice e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - La capolista del Girone B del campionato di Seconda categoria, Real Gavignano Ponzano, continua la sua corsa in testa rispondendo alla vittoria dell’immediata inseguitrice Cittaducale che nel pomeriggio odierno aveva battuto il Santa Susanna.

Gli uomini di Galassetti vincono 4 a 0 contro una Cantalice che fa quello che può al Valle Mentuccia restando in partita nel primo tempo finito 1 a 0 per i padroni di casa, i quali dilagano nella ripresa. Oltre le 4 segnature da registrare anche 3 pali colpiti dal Real Gavignano Ponzano e numerose occasioni da rete. Gavignano sale a 52 punti davanti Cittaducale resta a meno 2 (50 punti per gli Angioini) mentre Cantalice resta a 25 punti.

Il primo tempo

Gavignano parte forte e al 10’ è già pericolosa con un tiro di Loreti che impegna il portiere ospite alla respinta di piede. Risponde Cantalice al 13 che da azione d’angolo impegna il portiere Pennacchini prima che l’arbitro interrompa l’azione per una irregolarità. Al quarto dìora è Recchia che in diagonale impegna Pennacchini alla parata a terra. Al 22’ cross in area dalla sinistra del Gavignano con Caperna che intercetta la palla con un braccio in area e per il direttore di gara nessun dubbio: è calcio di rigore. Si incarica della battuta Recchia che calcia alla sinistra del portiere ospite e fa 1 – 0 (in foto). Un minuto dopo Gavignano sfiora il gol con Nocelli il quale impegna il portiere Pennacchini alla respinta, ancora di piede, in angolo. Dal corner paratona del portiere di Cittareale che evita il 2 a 0. Due minuti più tardi Loreti per i padroni di casa colpisce il primo palo di giornata. Dieci minuti ancora e lo stesso Loreti servito da Recchia calcia a botta sicura ma è ancora il palo a dire di no all’attaccante del Real Gavignano Ponzano. Al 40’ i padroni di casa pericolosissimi con Loreti che calcia da due passi a botta sicura ma il portiere ospite si supera respingendo di piede e poi la successiva conclusione dei padroni di casa va alta.

La ripresa

Dopo 5 minuti un bel tiro di Giovannelli va alto di poco per Gavignano. E’ il preludio al raddoppio che arriva dalla testa di Nocelli il quale batte Pennacchini raccogliendo un cross da calcio d’angolo per il 2-0. Un inuto più tardi è Recchia che raccogliendo una respinta del portiere ospite calcia a rete e colpisce il terzo palo per Gavignano che insiste creando diverse occasioni da gol prima con il neo entrato Barnabei che calcia fuori, poi lo stesso Barnabei di testa che impegna Pennacchini alla parata a terra. All’81’ è D’Achille che dal limite trova il terzo gol per i padroni di casa con un bel tiro che manda la palla nell’angolo alto alla sinistra di Pennacchini. All’87’ un assist al bacio di Barnabei manda in gol D’Ascenzi per il definitivo 4 – 0.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Buonissima gara. Siamo tornati a giocare bene come sappiamo fare dopo un periodo non facilissimo. Oggi ho visto davvero una gran bella partita e non posso che essere soddisfatto. Dico un bravo a tutti».

Andrea Rogai, allenatore Atletico Cantalice: «Annata difficile dove ci sono girate male tante cose. Tanti infortuni, oggi pure non eravamo al completo e quando vieni a giocare gare con squadre attrezzate come queste è poi difficile. Complimenti a loro che hanno meritato, noi abbiamo fatto quel che potevamo».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Pennacchini P (57’ Perrini), Malizia, Scarinci, Mannelli, Recchia (60’ Ratini), Giovannelli (60’Barnabei) , Nocelli (75’ D’Ascenzi), Gherardo Y., Loreti (65’ D’Achille). A disp. Piersanti, Spadaccioli, Fontanella, Vanni (88’ Castrogiovanni). All. Galassetti

Atletico Cantalice: Palma, Vangone (88’ Tavani), Angelucci, Cresta, Ciogli, Provaroni, Gregori, Dante (60’ Cervelli), Miniucchi, Caperna (65’ Dionisi), Patacchiola. All. Rogai

Arbitro George Adrian Bejan di Rieti

Reti: 22’ Recchia (rig.), 57’ Nocelli, 81’ D’Achille, 87’ D’Ascenzi

Note. Ammoniti: Nocelli (RG), Caperna e Patacchiola (C). Angoli 13 – 3. Spettatori 150 circa