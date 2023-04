Gavignano torna al successo: Alto Lazio sconfitto 2-1 ma a testa alta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria il Real Gavignano Ponzano che al Valle Mentuccia batte 2-1 Alto Lazio. Decisiva la doppietta di Nocelli, con la rete del 2-1 a pochi minuti dalla fine. Alto Lazio recrimina per una direzione di gara incerta, mentre il Real si gode il primato del girone C di Seconda categoria salendo a 46 punti.

Il primo tempo

In avvio di gara ci provano i padroni di casa che vanno alla conclusione dopo 5’ con Nocelli ma il capitano di Gavignano da posizione defilata calcia a lato. Al 9’ arriva il vantaggio del Real: bel cross dalla destra di Gianmarco Gherardo preciso per la testa di Nocelli, il pallone prende una traiettoria ingannevole dopo aver preso una pozzanghera e beffa il portiere De Bernardo per l’1-0. Alto Lazio prova a reagire e va alla conclusione al 12’ con Di Loreto il quale dalla distanza impegna Gobbi in tuffo. Un minuto più tardi su una punizione di Bucci, il pallone rischia di sfilare via dalle mani di Gobbi ma l’estremo difensore del Real recupera e blocca sulla linea. Dieci minuti più tardi ci prova lo stesso Bucci dopo la sponda di Di Loreto ma il suo destro da dentro l’area finisce alto. Alla mezz’ora ancora gli ospiti con il colpo di testa di Di Loreto su corner che termina alto sopra la traversa.

La ripresa

Grande chance in avvio di secondo tempo per Gavignano con Yuri Gherardo, lanciato a rete da Nocelli, che prova ad incrociare a tu per tu col portiere ma manda a lato. Al 50’ Alto Lazio ci prova con un colpo di testa di Antonio Faustini che termina fuori. Al 58’ arriva il pareggio ospite: palla rubata da Serjanaj dopo un disimpegno sbagliato dalla difesa del Real, assist in area per Di Loreto il quale incrocia e sigla la rete dell’1-1. Gavignano si rende pericoloso in un paio di circostanze con Nocelli, prima di testa su cross di Recchia e poi di destro su suggerimento di Gherardo. Lo stesso Yuri Gherardo arriva al 65’ alla conclusione al volo di sinistro ma la palla termina alta. Al 67’ espulso per doppia ammonizione il difensore ospite Cesaretti dopo un fallo su Nocelli. La gara diventa nervosa con più interruzioni che occasioni da rete. I padroni di casa sono pericolosi da palla inattiva: corner battuto da Ratini per la testa di Barnabei che angola bene ma trova la grandissima risposta di De Bernardo. Sul calcio d’angolo seguente arriva il raddoppio: sponda di Yuri Gherardo per la zampata vincente di Nocelli che fa 2-1. Si scatena un parapiglia per l’esultanza del capitano del Real verso la panchina ospite, con il direttore di gara che estrae diversi cartellini tra cui un rosso per un componente della panchina di Alto Lazio. Nel finale in inferiorità numerica Alto Lazio non riesce a rendersi pericolosa.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Siamo felici di essere tornati alla vittoria. I tre punti oggi erano fondamentali, sia per la classifica che per il morale. Vincere contro Alto Lazio non è assolutamente semplice, sono una gran bella squadra. Questa vittoria sul finale ci fa bene, dobbiamo continuare così».

Andrea Teofili, dirigente Alto Lazio: «Una gara bella, tosta ma gestita male dal direttore di gara. Loro sono un’ottima squadra alla quale noi siamo riusciti a tener testa. Il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, purtroppo il gol nel finale ci ha impedito di portare punti a casa. Sottolineo però come il direttore di gara sia stato inadeguato in molte circostanze, come dopo il gol del loro raddoppio con il loro attaccante non sanzionato dopo aver scatenato il parapiglia finale».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Perrini (60’ Pennacchini P.), Scarinci, Pellegrini, Mannelli, Recchia (80’ D’Ascenzi), D’Achille (70’ Ratini), Nocelli, Gherardo Y. (90’ Malizia), Mancini (59’ Barnabei). A disp. Pennacchini F., Fontanella, Vanni. All. Galassetti

Alto Lazio Asd: De Bernardo, Perluigi, Cesaretti, Vitale, Rendina, Dellatorre, Munega (55’ Bulzoni), Serjanaj (70’ Cafini), Bucci, Di Loreto (80’ Corgentile), Faustini Ad. A disp. Serafini, Piroli, Grimaldi, Faustini An., Pica. All. Gabrieli

Arbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1

Reti: 9’ e 88’ Nocelli (G), 58’ Di Loreto (A)

Note: Espulso al 67’ Cesaretti per doppia ammonizione; ammoniti: Mancini, Ratini, Nocelli, D’Ascenzi (G) Bucci, Perluigi, Corgentile (A); angoli 5-1, spettatori 50 circa