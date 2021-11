Seconda: spicca il derby Casperia-Torri, Sporting Corvaro e Piazza Tevere a caccia della vetta

RIETI - Torna il campionato di seconda categoria e con esso la sesta giornata, weekend calcistico che vede impegnati i team reatini in sfide emozionanti e scontri diretti. Si parte sabato pomeriggio con l’anticipo tra Sporting Corvaro e Moricone, al “De Amicis” cicolani che con i tre punti finirebbero primi in classifica, gara tutta da vivere.

Due le partite della domenica mattina, Casperia impegnata in casa contro Torri In sabina derby tutto sabino che vede i padroni di casa, dopo il pareggio nella quinta di campionato in cerca di punti, ospiti a 9 punti in classifica cercheranno la 3 vittoria di fila e il primo posto in classifica. Gara mattutina anche per Santa Susanna, impegnata nel campo del Montorio Romano, reatini in cerca di vittoria dopo il pareggio nella quinta giornata.

Tre le partite del posticipo in questa sesta giornata, Centro Italia Micioccoli sfiderà al “Cimarro” Cittareale, padroni di casa a 6 punti in classifica in cerca della seconda vittoria consecutiva, ospiti fermi a tre punti con la necessita di vincere per non rimanere nella zona bassa della classifica. Gara interna per l’Atletico Cantalice, forti della vittoria in rimonta nell’ultima giornata, proveranno a strappare i tre punti ai danni della Torpedo Rieti, reatini chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta interna nel turno precedente.

A chiudere la sesta giornata il match valevole per i primi posti tra Piazza Tevere e Velinia, reatini forti dei nove punti in classifica tenteranno il tutto e per tutto per proiettarsi primi, ospiti a otto punti, che proveranno a tornare a casa con il sacco pieno per sognare in grande. Turno di riposo per la capolista Monte San Giovanni.

Programma gare (VI giornata)

Sabato 20 novembre

Sporting Corvaro-Moricone ore 14:30 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Domenica 21 novembre

Casperia-Torri In Sabina ore 11:00 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Santa Susanna- Montorio Romano ore 11:00 (arbitro Andrea D'Orazi di Rieti)

Centro Italia Micioccoli- Cittareale ore 14:30 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Atletico Cantalice-Torpedo Rieti ore 14:30 (arbitro Francesco Zuliani di Roma)

Piazza Tevere- Velinia ore 15:00 (arbitro Manuel Alessi di Rieti)

Riposa Monte San Giovanni.

Classifica

Monte San Giovanni 10

Sporting Corvaro, Torri In Sabina, Piazza Tevere 9

Velinia 8

Casperia, Centro Italia Micioccoli, Atletico Cantalice 6

Santa Susanna 5

Moricone, Torpedo Rieti 4

Cittareale 3

Montorio Romano 1