Seconda: Monte San Giovanni, Sporting Corvaro e Torpedo vanno a caccia del bis

Venerdì 29 Ottobre 2021, 13:23

RIETI - Il weekend è alle porte e con esso la terza giornata del campionato di Seconda categoria: in programma due anticipi il sabato e un posticipo nella giornata di domenica. Spicca Torpedo Rieti-Monte San Giovanni, squadre chiamate a un’importante prestazione visti i pari punti in classifica, gara tutta da vivere. Sempre sabato si sfideranno nel secondo anticipo Sporting Corvaro e Atletico Cantalice: la squadra di casa tenterà di ripetere il risultato positivo della seconda giornata mentre gli ospiti sono chiamati a reagire dopo la sconfitta nell’ultimo turno.

Domenica caratterizzata da tre match nel mattino e un posticipo pomeridiano. In primo piano il match tra Cittareale e Pol. Montorio Romano: i padroni di casa al debutto (giocheranno al Tilesi di Amatrice, visto che il campo a Cittareale non è ancora pronto) cercheranno di regalare ai propri tifosi la prima vittoria in campionato. In cerca della prima vittoria anche Torri In Sabina e Centro Italia Micioccoli, squadra di casa con due punti in classifica visti i due pareggi nelle prime due di campionato, squadra ospite invece ferma a zero con la necessità di fare punti.

Altra gara interessante quella tra Moricone e Piazza Tevere, squadra reatina che tenterà il sorpasso ai danni del team di casa. Il posticipo della domenica invece vedrà sfidarsi Velinia e Santa Susanna: gli antrodocani dopo il turno di riposo tornano a giocare in casa contro Santa Susanna galvanizzata dalla prima vittoria in campionato nella seconda giornata. Turno di riposo per Casperia.

Programma gare (III Giornata)

Sabato 30 ottobre

Sporting Corvaro-Atletico Cantalice ore 14:30 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Torpedo Rieti-Monte San Giovanni ore 15:00 (arbitro Andrea D'Orazi di Rieti)

Domenica 31 ottobre

Cittareale-Pol Montorio Romano ore 11:00 (arbitro Mattia Latino di Rieti)

Moricone-Piazza Tevere ore 11:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Torri In Sabina-Centro Italia Micioccoli ore 11:00 (arbitro Manuel Alessi di Rieti)

Velinia-Santa Susanna ore 14:30 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Riposa Casperia

Classifica

Casperia, Monte San Giovanni, Torpedo Rieti, Sporting Corvaro 4

Moricone, Santa Susanna, Atletico Cantalice 3

Piazza Tevere, Torri In Sabina 2

Velinia, Montorio Romano 1

Cittareale Centro Italia Micioccoli 0