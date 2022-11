Seconda, derby d'alta quota fra matricole, le capolista difendono la vetta in trasferta. Gare e arbitri, V giornata

RIETI - Il girone C del campionato di Seconda categoria offre match interessanti in questo weekend. Diversi gli scontri diretti nella quinta giornata, sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica, a partire già da oggi: quattro i match in programma dalle 14.30 di questo pomeriggio.

Va in scena a Montopoli la sfida il derby tra le due prime classificate della scorsa Terza categoria, decisa proprio da uno scontro diretto nel finale dello scorso campionato: al Rinalduzzi sarà infatti Montopoli – Real Gavignano (in foto il match dello scorso giugno).

Sempre alle 14.30 un’altra neopromossa, Cittaducale, farà visita al Cimarro di Borbona all’Alto Lazio, squadra ancora in cerca del primo successo stagionale. In contemporanea si sfideranno le uniche due squadre ancora a secco in questo campionato: al De Amicis di Borgorose lo Sporting Corvaro ospita il Velinia. Alle 15 il fischio di inizio al Gudini della gara tra Torpedo Rieti e Forano, con i reatini che cercano di mantenere l’imbattibilità casalinga e gli ospiti che vogliono fare punti dopo essersi avvicinati prepotentemente alla vetta grazie alla vittoria di domenica scorsa contro Alto Lazio.

Domani mattina sarà il turno di Torri in Sabina e Monte San Giovanni, in campo alle 11 al Luchetti: padroni di casa che finalmente hanno mosso la classifica dopo il pareggio esterno di Gavignano, gli ospiti sono reduci invece dal successo in extremis contro lo Sporting Corvaro che è valso la seconda vittoria consecutiva. Alle 14.30 l’Atletico Cantalice ospita al Comunale Santa Susanna per cercare il primo successo stagionale dopo tre pareggi consecutivi. Chiude il programma il match delle 15 tra Piazza Tevere e la capolista Gens Cantalupo: i padroni di casa cercano la seconda vittoria consecutiva in casa, mentre gli ospiti vogliono continuare a godersi la vetta. Turno di riposo per Cittareale.

Programma gare e arbitri (V giornata)

Oggi 19 novembre

Ore 14.30

Montopoli – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Marco Malfatti di Rieti

Alto Lazio – Cittaducale

Arbitro: Giacomo Bertolini di Tivoli

Sporting Corvaro – Velinia

Arbitro: Luca Sebastiano Anastasio di Roma 1

Ore 15

Torpedo Rieti – Forano

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Domenica 20 novembre

Ore 11

Torri in Sabina – Monte San Giovanni

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Ore 14.30

Atletico Cantalice – Santa Susanna

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Ore 15

Piazza Tevere – Gens Cantalupo

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

riposa: Cittareale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 10

Gens Cantalupo 10

Forano 9

Montopoli 7

Cittaducale 7

Monte San Giovanni 6

Cittareale 6

Santa Susanna 5

Piazza Tevere 4

Torpedo Rieti 3

Atletico Cantalice 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 1

Sporting Corvaro 0

Velinia 0

Monte San Giovanni, Torpedo Rieti, Atletico Cantalice e Velinia con una partita in meno