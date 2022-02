Riparte la Seconda categoria, impegni esterni per le capolista Casperia e Piazza Tevere

RIETI - Si riparte con la dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria, dopo i tre recuperi dello scorso weekend tornano a giocare tutti i team. Apre la giornata il match del sabato pomeriggio tra Torpedo Rieti e Velinia, squadre ferme rispettivamente a otto e nove punti nella zona bassa della classifica, entrambe con la voglia di aggiungere punti, gara che saprà regalare emozioni. Altro match nel sabato pomeriggio, si sfideranno al “De Amicis” di Borgorose, Sporting Corvaro e Montorio Romano, squadra di casa chiamata a fare punti dopo il pareggio nell’undicesima giornata per tornare nelle alte zone della classifica.

Una sola gara prevista per la domenica mattina, quella tra Torri in Sabina e Santa Susanna, padroni di casa a diciassette punti con la possibilità di avvivinarsi ai primi posti, ospiti dopo l’amaro pareggio nella scorsa di campionato vogliono punti importantissimi in chiave classifica. Match interno per Cittareale che dopo ben sei anni torna a giocare una gara nel proprio stadio, sfiderà la prima della classe (Casperia) nel match pomeridiano delle 15:00, Cittareale a nove in classifica cerca punti per tornare nelle zone sicure e soprattutto per inaugurare il nuovo campo sportivo al meglio, ospiti primi in classifica non vogliono mollare il primato, gara tutta da vivere.

Altra gara nel pomeriggio, si sfideranno al comunale di Cantalice, Atletico Cantalice e Monte San Giovanni, squadra di casa con la possibilità in caso di vittoria di agganciare i primi della classe, ospiti a undici in classifica chiamati a fare punti per navigare in acque sicure in classifica. A chiudere la dodicesima di campionato il big match tra Centro Italia Micioccoli e Piazza Tevere, sfida ai vertici che vede i padroni di casa terzi in classifica a meno due dagli ospiti, entrambi i team con la voglia di fare punti, match che regalera emozioni.

Programma gare (XII giornata)

Sabato 12 febbraio

Torpedo Rieti-Velinia ore 15: 00 (arbitro Lorenzo Sandrelli di Rieti)

Sporting Corvaro-Montorio Romano ore 15:00 (arbitro Alessandro Bertini di Rieti)

Domenica 13 febbraio

Torri in Sabina-Santa Susanna ore 11:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Cittareale-Casperia ore 15:00 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Atletico Cantalice-Monte San Giovanni ore 15:00 (arbitro Alessandro Bertini di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere ore 15:00 (arbitro George Adrian Bejan di Rieti)

Classifica

Casperia, Piazza Tevere 21

Centro Italia Micioccoli 19

Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina, Sporting Corvaro 17

Moricone 13

Monte San Giovanni 11

Velinia, Cittareale, Santa Susanna 9

Montorio Romano, Torpedo Rieti 8