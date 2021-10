Torpedo-Santa Susanna aprirà il campionato di Seconda categoria, ecco gare e arbitri del debutto

Venerdì 15 Ottobre 2021, 15:59

RIETI - Si accendono i riflettori sulla prima giornata del campionato di seconda categoria 2021/22. Weekend calcistico che vedrà impegnate 10 squadre del reatino e 2 squadre della provincia romana che si alterneranno tra la giornata di sabato e quella di domenica. Grande attesa sull’inizio del campionato che saprà regalare come al solito grandi emozioni. Gli anticipi del sabato vedranno affrontarsi quattro squadre Torpedo-Santa Susanna e Sporting Corvaro-Piazza Tevere. La giornata di domenica vedrà impegnate invece le restanti squadre del girone C che si sfideranno tra mattina e pomeriggio, mentre Cittareale riposerà in questa prima giornata di campionato.

Programma Gare (I giornata)

Sabato 16 ottobre

ore 15:00 Torpedo Rieti- S.Susanna (arbitro Mattia Latino di Rieti)

ore 15:30 Sporting Corvaro - Piazza Tevere (Andrea D’Orazi di Rieti)

Domenica 17 ottobre

ore 11:00 Moricone-Montorio Romano (Alessio Battilocchi di Rieti)

ore 11:00 Torri in Sabina- Monte San Giovanni (Jacopo Bertini di Rieti)

ore 15:00 Atletico Cantalice- Cento Italia Micioccoli (Amine Khalil di Rieti)

ore 15:30 Velinia- Casperia (George Adrian Bejan di Rieti)