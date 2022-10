Scatta il campionato di Seconda categoria, fra derby, vecchie e nuove sfide: programma e arbitri

RIETI - Al via oggi il campionato di Seconda categoria. Inserite nel girone C le quindici squadre della provincia di Rieti. Sono ben quattro le partite in programma già oggi pomeriggio. Le prime a scendere in campo saranno alle 15.30 Montopoli – Santa Susanna al Rinalduzzi (nella foto), Alto Lazio – Atletico Cantalice al Cimarro di Borbona, Sporting Corvaro contro Cittaducale al De Amicis di Borgorose e Monte San Giovanni contro i vincitori della Terza categoria dello scorso anno Real Gavignano Ponzano al Laureti. Spicca nel programma di domani il derby della Bassa Sabina tra Torri in Sabina e Forano alle ore 11 al Luchetti. Piazza Tevere e Cittareale impegnate alle 15 al Gudini. Chiudono il programma della prima giornata Velinia e Gens Cantalupo che si sfideranno alle 15.30 al Vailati di Antrodoco. A risposare sarà la Torpedo.

Programma gare e arbitri (I giornata)

Oggi alle 15.30

Alto Lazio –Atletico Cantalice

Arbitro George Adrian Bejan di Rieti

Monte San Giovanni – Real Gavignano Ponzano

Arbitro Alessandro Bertini di Rieti

Montopoli – Santa Susanna

Arbitro Giorgio Mastroiaco di Rieti

Sporting Corvaro- Cittaducale

Arbtiro Isabella Mastrippolito di Roma 2

Domani (23 ottobre)

Ore 11

Torri in Sabina – Forano Calcio

Arbitro Amine Khalil di Rieti

Ore 15

Piazza Tevere – Cittareale

Arbitro Simone Simbula di Roma 2

Ore 15.30

Velinia – Gens Cantalupo

Arbitro Andrea Samperna di Rieti

Riposa: Torpedo Calcio