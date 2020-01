RIETI - Nella quattordicesima giornata di andata del campionato di Seconda categoria vittoria fuori casa del Piazza Tevere che espugna il "Francesco Luchetti" imponendosi per 3-1 sul Torri in Sabina: protagonista dell'incontro è il centravanti Polletti che realizza la tripletta personale.



IL PRIMO TEMPO

Partono bene i padroni di casa che al 12' impostano un'azione con Mercuri che serve sotto porta Di Giuliani la cui deviazione di testa trova pronto Tulisevi alla parata. Mercuri ci riprova al 15' ma la conclusione è preda del portiere avversario e dopo cinque minuti Bussotti devia sul fondo un nuovo assist di Mercuri. Al 22' sono però gli ospiti a creare l'occasione più pericolosa quando un tiro di Polletti viene respinto sulla linea di porta da Gjyzeli e successivamente Di Loreto blocca il pallone. Il portiere del Torri si fa trovare pronto al 25' su un tiro di Miniucchi ed al 33' Boccadamo conclude alto mentre un minuto dopo Tulisevi para una conclusione di Bussotti. Al 40' viene deviato in angolo un tentativo di Polletti.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il Piazza Tevere mostra più incisività mentre il Torri appare disorientato e nel giro di dieci minuti subisce due gol: al 4' Polletti approfitta di un errato disimpegno della difesa avversaria battendo Di Loreto con un tiro angolato ed al 10' lo stesso attaccante raddoppia dopo un calcio di punizione battuto da Fenici. Al 17' il Torri accorcia le distanze con un calcio di rigore realizzato da Donati e concesso per un atterramento in area di Bussotti da parte di Sebastiani e prova a cogliere il pareggio ma non danno esito i tentativi di Villanucci al 35' e 37' su punizioni dal limite e di Donati al 38'. Al 45' arriva invece il terzo gol del Piazza Tevere con un tiro di Polletti dalla distanza che finisce sotto l'incrocio dei pali.



I COMMENTI

Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina: «Abbiamo sbagliato l'approccio nel secondo tempo e ne abbiamo pagato le conseguenze subendo due reti che ci hanno spiazzato. Dispiace aver perso così, quando nella prima parte della gara avevamo creato buone occasioni sfiorando il gol. Il Piazza Tevere è sicuramente una buona squadra e merita le posizioni di alta classifica. L'arbitraggio a mio avviso è stato penalizzante per noi».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere: «Una vittoria molto importante ottenuta su un campo difficile e contro un avversario da non sottovalutare. Dopo un primo tempo equilibrato siamo tornati in campo senza frenesia acquisendo un doppio vantaggio che poi abbiamo amministrato in modo adeguato. Un plauso va rivolto a tutti i nostri giocatori che si allenano con scrupolo e dedizione. I tre punti conquistati oggi sono molto importanti, arrivati dopo qualche gara in cui meritavamo di raccogliere di più».



IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Boccadamo (40' st Tocci), Movila (11' st A.Adami), Giorgini, Villanucci, Di Giuliani (15' st Casali), Di Rocco (16' pt Gjyzeli), Bussotti (30' st Borgucci), Donati, Spurio. A disp. Broggi, Proietti, R.Adami. All. Tiburzi-Renzi

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi, Gunnella, D'Aquilio, Sebastiani, Giuliani, Miniucchi (34' st Cipriani), Petroni, Polletti, Fenici (29' st Tiburtini), Barbante (44' st Loreti). A disp. Mohamed, Corsetti, Serilli, Floridi, Marchetti, Micangeli. All. Mastroiaco

Arbitro: Figliomeni di Roma2

Reti: 4' st, 10' st, 44' st Polletti (PT); 17' st Donati (T) su rig.

Note: espulso al 45' st il tecnico Tiburzi (T); ammoniti Di Giuliani (T), Mercuri (T), Giuliani, Polletti (PT); angoli: 0-5

