Montopoli liquida 2-0 un Velinia senza punte di ruolo e prende quota. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria Montopoli che batte davanti al pubblico del Rinalduzzi il Velinia per 2-0 nella settima giornata del girone C di Seconda categoria.

Gol di Capati nel finale di primo tempo e raddoppio nella ripresa di Vavalli. Gli uomini di Valentini salgono così a 10 punti in classifica, Velinia resta invece a 1.

Il primo tempo

Comincia in attacco Montopoli che al 9’ si rende pericoloso con Gulino che prova a piazzare il pallone col sinistro ma manda a lato. Al 22’ Velinia in avanti con Saulli ma il suo destro viene murato in angolo. Al 25’ primo tiro nello specchio per i padroni di casa con Popescu ma il suo destro è facile preda per Nicoletti. Al 35’ pericolosi gli ospiti con il tiro da fuori di Del Sole respinto in angolo da Daja in tuffo. Tre minuti più tardi ci prova dalla grandissima distanza Del Bufalo per Montopoli con un destro al volo che non va lontano dalla traversa della porta avversaria. Al 42’ passa Montopoli: azione insistita sulla destra da parte di Gulino che mette in mezzo pescando Capati il quale da due passi non può sbagliare e deposita in rete per l’1-0.

La ripresa

Montopoli cerca il raddoppio e ci va vicino al 63’ con il cross di Gulino per Capasso ma il centrocampista corsaro manda a lato d’esterno. Al 72’ si invertono i ruoli: Capasso suggerisce per Gulino che calcia e trova la respinta di Nicoletti. Passano tre minuti e Vavalli prova la conclusione da fuori di punta e pesca l’angolo vincente complice un’indecisione del portiere ospite: è 2-0 per Montopoli. All’80’ ancora Capasso a cercare Gulino di tacco ma il tiro dell’attaccante viene respinto. All’82’ si rifà avanti Velinia con Tosoni che in allungo non riesce ad indirizzare verso la porta difesa da Daja. Non succede più nulla fino al fischio finale con Montopoli che amministra il vantaggio senza rischiare.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, tecnico Usd Montopoli: «Sono contento della prestazione dei ragazzi e della reazione dopo il ko della settimana scorsa contro Monte San Giovanni. Abbiamo approcciato bene la gara e concesso poco. Abbiamo provato ad inserire i nuovi arrivati anche cambiando sistema di gioco. Abbiamo ancora qualche assente da recuperare soprattutto in vista della prossima settimana, nella quale affronteremo prima il recupero del match contro Gavignano e poi la trasferta contro Corvaro. Colgo l’occasione per fare i complimenti al Velinia, squadra composta da ragazzi molto educati».

Stefano Sinibaldi, tecnico Asd Velinia: «Siamo venuti oggi a Montopoli con diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo visto che non avevamo punte di ruolo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ci hanno provato con tutti i mezzi a loro disposizione. La differenza si è vista soprattutto nella ripresa, quando loro hanno potuto fare cinque cambi mentre noi no».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Abatelli (63’ Ferrari), Del Bufalo, Vavalli, Quondamstefano, Valloni (52’ Caldarola), Capasso, Popescu (82’ Mattei), Capati (78’ Marchesani), Gulino, Galli (60’ De Santis). A disp. Ferretti, Ammiraglia, Proni. All. Valentini

Asd Velinia: Nicoletti, Longhi M., Longhi D., Ciotti, Saulli L., Saulli A., Roselli (67’ Cioni), Lucarelli, Tosoni, Del Sole (55’ Di Stefano), Petitta. All. Sinibaldi

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Marcatori: 42’ Capati, 75’ Vavalli

Note. Ammoniti: Vavalli, Ferrari (M), Saulli (V). Angoli 5-4. Spettatori 150 circa