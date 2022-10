La matricola Montopoli infila il poker al debutto: Santa Susanna ko 4-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Buona la prima della neopromossa Montopoli che davanti al proprio pubblico conquista i primi tre punti del Campionato di calcio della Seconda categoria (Girone C).

Miglior inizio non poteva esserci per i ragazzi di mister Valentini che al “Rinalduzzi” battono nella prima giornata di campionato per 4 a 2 il Santa Susanna al termine di un match vibrante e sempre in equilibrio. Doppietta su rigore per Gulino a cui risponde la doppia marcatura di Ometto, sul finale gol di Del Bufalo e Filippi che consegnano i primi tre punti ai “corsari”.

Il primo tempo

Partono meglio i padroni di casa che conquistano campo nei primi minuti. Al 9’ Filippi mette giù un pallone al limite dell’area, si gira bene e supera Colarieti che a giudizio del direttore di gara Mastroiaco prende prima le gambe dell’attaccante di Montopoli e poi il pallone: è calcio di rigore per Montopoli. Dal dischetto si presenta Gulino che incrocia bene e batte Santucci il quale intuisce ma non riesce ad evitare l’1-0 dei corsari (in foto). Al 18’ la reazione ospite con Quartana che calcia dal limite impegnando Daja alla respinta in angolo. Alla mezz’ora Filippi calcia dal limite sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il suo tiro va a lato di poco. Al 35’ il pareggio ospite con Ometto: Liberali supera un difensore sulla sinistra e mette in mezzo per l’esperto attaccante reatino che non dà scampo a Daja e sigla l’1-1. Dopo due minuti Daja nega il gol ancora ad Ometto respingendo in angolo. Sul finale di tempo Filippi tira da centro area costringendo Santucci alla parata in angolo.

La ripresa

Al 62’ altro episodio nell’area di rigore ospite con un fallo di mano di Desideri su un cross che porta l’arbitro Mastroiaco ad indicare il dischetto per la seconda volta. Dagli undici metri ancora Gulino che spiazza Santucci e riporta Montopoli in vantaggio sul 2-1. Dieci minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il pareggio di Santa Susanna: Mostarda raccoglie un pallone respinto sulla sinistra e mette in mezzo perfettamente per la testa di Ometto che non perdona e sigla la sua doppietta personale da due passi. Al 75’ su un angolo per Montopoli Gulino cerca la porta ma il suo destro termina alto. All’85’ episodio che cambia definitivamente la gara: l’arbitro decreta una punizione per Montopoli dalla trequarti dopo uno scontro di gioco tra le proteste degli ospiti che ravvisavano invece un fallo a loro favore. Del Bufalo calcia dalla distanza dopo un tocco di Capati e infila il pallone nell’angolino alla sinistra di Santucci per il 3-2. Al 90’ Montopoli trova la quarta rete con un gran destro da fuori di Filippi che insacca sotto la traversa chiudendo definitivamente i giochi. Qualche ruggine tra Persici e Gulino porta a una reazione del difensore ospite che l’arbitro sanziona con l’espulsione. È l’ultimo episodio di una partita tirata e combattuta che porta in dote i primi tre punti a Montopoli.

Le dichiarazioni

Bruno Valentini allenatore Usd Montopoli. «Un bel modo per iniziare l’avventura in Seconda categoria. Inizialmente abbiamo pagato un po’ di inesperienza in questo nuovo campionato. Partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico e non siamo riusciti sempre ad imporre il nostro gioco che verte sull’aspetto tecnico dei nostri ragazzi. Alla lunga però i ragazzi che hanno retto benissimo il campo sono venuti fuori regalando questa bella soddisfazione. Dobbiamo certamente migliorare in alcune situazioni e leggere meglio i tempi di gioco. Dobbiamo ancora lavorare molto ma sono contento di questo inizio».

Domenico Capponi dirigente Asd Santa Susanna: «E’ stata una partita dura ed impegnativa dal punto di vista fisico. I ragazzi si sono battuti con impegno anche quando nei minuti finali abbiamo giocato con un infortunato. Recriminiamo sul loro gol del 3 a 2 scaturito da una punizione che a nostro avvisa il direttore di gara ha invertito rispetto a quanto era successo col nostro difensore che il fallo lo ha subito e non commesso. Purtroppo su quella punizione ci è uscito il gol che ha indirizzato la gara per i padroni di casa. Ora ci rimbocchiamo le maniche cercando di preparare al meglio la prossima gara».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Abatelli (72’ Fiori), Galli, Popescu (87’ De Santis Mar.), Del Bufalo, Caldarola, Capasso, Capati, Filippi, Gulino, Cianciarulo (51’ De Santis Man.). A disp: Ferretti, Valloni, Ferrari, Nese, Mattei, Ammiraglia. All. Valentini

Asd Santa Susanna: Santucci, Domenici, Persici, Colarieti E. (20’ Carducci), Nicolo (51’ Desideri), Mostarda, Liberali, Quartana (62’ Basile), Ometto, Cattorini (67’ Bellucci), Lodovici M. (67’ Colarieti G.). A disp. Lodovici A., D’Ambrosio, Gentile, Pezzotti. All. Onofri

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Marcatori: 10’ e 62’ Gulino rig (M), 35’ e 72’ Ometto (S), 85’ Del Bufalo (M), 90’ Filippi (M)

Note. Espulso al 90’ Persici. Ammoniti: Popescu, Gulino e De Santis Man. (M), Bellucci, Carducci, Desideri (S). Angoli 5-3. Spettatori 150 circa