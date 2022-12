Montopoli vince 2-0 la prosecuzione della sfida col Real Gavignano Ponzano. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Colpo del Montopoli che al Rinalduzzi batte nel recupero della quinta giornata del girone C di Seconda categoria il Real Gavignano Ponzano per 2-0.

La gara sospesa a novembre per maltempo, è ricominciata al 33’ del primo tempo sullo 0-0. Le reti nella ripresa di Abatelli e Ammiraglia regalano a Montopoli la quarta vittoria consecutiva in casa. La squadra di Valentini vola così al quarto posto con 13 punti in classifica, a meno uno proprio dal Real Gavignano Ponzano che perde per la prima volta in campionato.

Il primo tempo

Riparte la gara dal 33’ con il calcio d’inizio battuto dagli ospiti. Gavignano ci prova nei primi minuti con due conclusioni da fuori di Mancini e Mannelli che terminano alte. Al 37’ cross dalla sinistra di Pennacchini per la testa di Yuri Gherardo ma l’attaccante ospite da ottima posizione manda a lato. Montopoli prova ad agire di rimessa ma non crea pericoli prima della fine del primo tempo.

La ripresa

Al 47’ occasione per Gavignano con Mancini che da terra serve la corsa di Nocelli il quale calcia debolmente di punta e Daja blocca facilmente. Al 52’ ancora i due calciatori ospiti protagonisti: angolo battuto da Mancini che pesca sul secondo palo Nocelli ma la palla schiacciata di testa termina sopra la traversa. Prova a farsi pericoloso Montopoli in contropiede: al 57’ lancio per Gulino che prova il tiro al volo ma la palla è facile preda di Gobbi. All’ora di gioco Nocelli batte velocemente una punizione per gli ospiti, sul pallone si avventa Barnabei che calcia però alto. Al 62’ si sblocca la gara: punizione dalla destra per Montopoli da Vavalli il quale mette il pallone basso sul primo palo per la zampata puntuale di Abatelli che gira a rete e sigla l’1-0. Il Real si riversa in attacco esponendosi alle ripartenze dei padroni di casa. Gli ospiti sono imprecisi e Montopoli ne approfitta all’86’: palla recuperata a centrocampo dal capitano Gulino, corsa sulla destra di Ferrari che mette in mezzo per Ammiraglia il quale prima colpisce il palo e poi corregge in rete firmando il raddoppio e facendo esplodere il Rinalduzzi. Ultimi tentativi disperati per gli ospiti che vanno alla conclusione solo all’88’ con Recchia il quale colpisce al volo di piatto da buona posizione ma la palla sfila alta sopra la traversa. Nel recupero fa buona guardia Montopoli che porta a casa i tre punti.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, tecnico Usd Montopoli: «Sono soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato la gara. Avevamo problemi di numeri visto che non potevamo schierare i nuovi arrivati, così in settimana abbiamo provato diverse situazioni su cui potevamo essere pericolosi, come lo schema su punizione che ci ha permesso di sbloccare la gara. Devo fare i complimenti a tutti per l’atteggiamento, la grinta e la qualità espressa in campo contro una squadra molto ben organizzata e della quale conosciamo bene il valore. Faccio il mio in bocca al lupo al Real per il prosieguo della stagione, per quel che riguarda noi testa subito alla prossima gara».

Marco Galassetti, tecnico Asd Real Gavignano Ponzano: «Vanno fatti i complimenti a Montopoli, hanno impostato la gara difendendosi bene e ci hanno punito in due occasioni. Noi abbiamo avuto diverse opportunità per portarci in vantaggio, purtroppo ci è mancata la precisione sotto porta e ne abbiamo pagato le conseguenze».

Il Tabellino della gara sospesa al 33’

Usd Montopoli: Daja, Galli, De Santis Man., Vavalli, Del Bufalo, Valloni, Popescu, Capati, Nese (6’ De Santis Mar.), Gulino, Ammiraglia. A disp. Ferretti, Mattei, Fiori, Marcu, Rinalduzzi. All. Valentini

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci, Pellegrini, Mannelli, Mancini, Barnabei, Migliorelli, Gherardo, Nocelli. A disp. Pennacchini F., Spadaccioli, D’Ascenzi, Cesaretti, Perrini, Giovannelli, Fontanella, Nisi, Recchia. All. Galassetti

Il Tabellino del recupero

Usd Montololi: Daja, Abatelli, Galli, Vavalli, Del Bufalo (72’ Ammiraglia), Valloni (55’ De Santis Mar.), Popescu, De Santis Man., Capati, Gulino (90’ Mattei), Ferrari. A disp. Ferretti, Marcu, Rinalduzzi. All. Valentini

Asd Real Gavignano Ponzano Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci (74’ Giovannelli), Pellegrini, Mannelli, Mancini (74’ Recchia), Barnabei (74’ Ratini), Migliorelli, Gherardo Y., Nocelli. A disp. Pennacchini F., Fontanella, Malizia, Cesaretti, Spadaccioli, Perrini. All. Galassetti

Arbitro: Tommaso Leuratti di Rieti

Marcatori: 62’ Abatelli, 86’ Ammiraglia

Note. Ammoniti: Daja, Capati (M), Nocelli, Mancini (R). Angoli 1-2. Spettatori 200 circa

L'altro recupero

Si è giocato oggi anche il recupero del match tra Sporting Corvaro e Velinia, altra gara della quinta giornata rinviata per maltempo, finita 2-1 per i padroni di casa grazie ai gaol di Paolo Bertoldi e Matteo De Sanctis.

Classifica

Monte San Giovanni e Forano 15

Real Gavignano Ponzano 14

Montopoli, Cittaducale e Gens Cantalupo 13

Cittareale 12

Atletico Cantalice e Piazza Tevere 7

Torpedo Rieti, Santa Susanna e Sporting Corvaro 6

Alto Lazio 4

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice, Torpedo, Santa Susanna, Sporting Corvaro e Velinia con una gara in meno