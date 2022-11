Sospeso per impraticabilità del campo il derby Montopoli-Real Gavignano Ponzano. Foto

RIETI - Si abbatte il maltempo sulla Sabina e sul campionato di Seconda categoria. Il match clou della quinta giornata tra Montopoli e Real Gavignano Ponzano viene sospeso dal direttore di gara Marco Malfatti poco dopo la mezz’ora di gioco, al 32', per impraticabilità del campo sul punteggio di 0-0.

Partita cominciata con qualche minuto di ritardo per sistemare le linee e le zone di campo critiche, ma la pioggia della mezz’ora successiva ha fatto precipitare la situazione e l’arbitro ha indicato la via degli spogliatoi prima della fine del primo tempo.

La cronaca

Gara complicata per entrambe le squadre su un campo pesante che impedisce le solite trame. Come se non bastasse la pioggia, si presenta sporadicamente anche qualche di banco di nebbia e si accendono i riflettori. Al 6’ infortunio per l’attaccante dei padroni di casa Nese: un problema muscolare lo costringe al cambio. All’8’ ci prova Gavignano con una punizione dalla trequarti battuta da Nocelli che per poco non trova la testa di Migliorelli con la palla che sfila sul fondo. Chance per Montopoli al 22’ con Gulino lanciato da Capati in posizione regolare ma il capitano montopolese opta per la soluzione più complicata, il tiro al volo, e sciupa una potenziale occasione. Gavignano prova a pressare Montopoli nella sua metà campo e conquista terreno creando qualche apprensione su calci piazzati ma non riesce a sfondare complici le condizioni del terreno di gioco. Al 32’ l’arbitro dopo aver fischiato una punizione in favore dei padroni di casa, si consulta con i due capitani e spiega che non è più possibile continuare a giocare data la grande quantità d’acqua presente sul campo che limitava anche la visione delle linee. Triplice fischio da parte del direttore di gara, giocatori sotto la doccia.

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Galli, De Santis Man., Vavalli, Del Bufalo, Valloni, Popescu, Capati, Nese (6’ De Santis Mar.), Gulino, Ammiraglia. A disp. Ferretti, Mattei, Fiori, Marcu, Rinalduzzi. All. Valentini

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci, Pellegrini, Mannelli, Mancini, Barnabei, Migliorelli, Gherardo, Nocelli. A disp. Pennacchini F., Spadaccioli, D’Ascenzi, Cesaretti, Perrini, Giovannelli, Fontanella, Nisi, Recchia. All. Galassetti

arbitro: Marco Malfatti di Rieti

Note. Ammoniti: Gulino (M), Pellegrini, Nocelli (G). Angoli 0-0, spettatori. Spettatori 100 circa