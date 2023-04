Montopoli batte di misura Monte San Giovanni: 1-0. Gara nervosa: 4 espulsi. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Montopoli fa valere ancora una volta il fattore “Rinalduzzi” e mantiene l’imbattibilità casalinga anche contro Monte San Giovanni. I gialloblu vincono 1-0 lo scontro diretto della sesta giornata di ritorno nel girone C di Seconda categoria.

La rete di Manuel De Santis nel primo tempo vale tre punti pesanti in un match caratterizzato da diversi episodi di nervosismo (tre espulsioni in campo e una dalla panchina): Montopoli sale momentaneamente al terzo posto con 34 punti, mentre Monte San Giovanni (con due gare in meno) resta a 29.

Il primo tempo

La gara comincia con ritmi tutt’altro che incalzanti con gli ospiti che ci provano dopo pochi minuti con una conclusione dalla distanza di Cantonetti che finisce lontana dallo specchio della porta. Al 23’ improvvisamente si sblocca la gara: schema perfettamente riuscito su punizione per Montopoli con Vavalli che batte verso Gulino il quale dal limite dell’area piccola mette in mezzo il pallone per l’intervento a botta sicura di Manuel De Santis per l’1-0. Montopoli cerca nei minuti seguenti di sorprendere la difesa ospite, prima col tiro da fuori di Popescu che finisce fuori e poi al 33’ con il colpo di testa di Gulino su lancio di Vavalli che termina però alto sopra la traversa. Nel recupero del primo tempo nervi tesi di fronte alla panchina ospite: si accende un parapiglia che dura diversi minuti e alla fine a farne le spese sono l’autore del gol Manuel De Santis e l’allenatore del Monte San Giovanni Bianchetti, entrambi espulsi dal direttore di gara.

La ripresa

Prova a sfruttare la superiorità numerica il Monte San Giovanni che dopo pochi minuti va al tiro da dentro l’area con Mariani, su suggerimento di Cantonetti, ma il tentativo ravvicinato viene respinto in angolo dall’ottimo riflesso di Daja. Dopo due minuti dalla stessa mattonella ci riprova al volo Mariani ma il suo tiro termina fuori. Montopoli pensa per lo più a difendersi ma ha una chance al 66’ quando, sulla punizione da centrocampo di Quondamstefano, Del Bufalo colpisce di testa da ottima posizione mancando però lo specchio della porta difesa da Marchetti. Al 70’ gli ospiti sfiorano il pareggio: lancio sulla sinistra di Felicioni, pallone che arriva a Tiziano Mei il quale controlla e calcia a giro ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. All’80’, dopo una girata di Gianluca Mei bloccata da Daja, anche il Monte San Giovanni finisce in dieci: intervento falloso di Statuti giudicato pericoloso dal direttore di gara che, vedendo la gamba alta, espelle il giocatore ospite. Dopo tre minuti Montopoli torna in inferiorità numerica: lancio lungo verso Mariani che anticipa l’uscita di Daja e viene colpito al limite dall’estremo difensore “corsaro”: il direttore di gara fischia il calcio di punizione ed estrae il cartellino rosso verso Daja. Si incarica della battuta Cantonetti con la palla che passa sopra la barriera ma trova una grandissima risposta del neoentrato Ferretti (in foto) il quale alza in calcio d’angolo tra gli applausi del Rinalduzzi. Nei minuti finali gli ospiti tentano il tutto per tutto: al 94’ grandissima chance per Monte San Giovanni con Mariani che serve sulla sinistra Garcia ma il tiro dell’attaccante ospite sfiora la traversa e si spegne sul fondo poco prima del triplice fischio finale.

Le dichiarazioni post-gara

Cristian Ferretti, tecnico e portiere Montopoli: «Una vittoria importantissima. Loro sono una squadra ostica contro cui è veramente complicato giocare. La direzione di gara non ha giovato molto al gioco, ma nonostante tutto i ragazzi hanno risposto presente. Dopo la gara di Gavignano puntavamo a ripeterci, conoscevamo le difficoltà e le insidie di questa gara e questo fantastico gruppo ha dimostrato ancora una volta di avere stoffa».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: “Risultato che ci sta molto stretto. Gara senza dubbio condizionata dal direttore di gara nonostante non fosse successo granché sul terreno di gioco. Quanto al calcio giocato, nel primo tempo abbiamo concesso poco, purtroppo alla prima occasione e in un momento a noi favorevole abbiamo subito la rete dell’1-0. Nella ripresa sopra di un uomo abbiamo creato diverse occasioni pericolose, soprattutto nel finale con la traversa e la gran parata del loro portiere sulla punizione di Cantonetti. Avremmo meritato di più».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Abatelli, Ammiraglia (64’ Del Bufalo), Vavalli, Valloni, Quondamstefano, Popescu, De Santis Man., Marchesani (53’ Ferrari), Gulino (84’ Ferretti), Galli (67’ Capati). A disp. De Santis F., Proni, Caldarola, Rinalduzzi, Mattei. All. Ferretti

Asd Monte San Giovanni: Marchetti, Demir (88’ Musli), Felicioni, Tommasi (78’ Sestili), Mei G., Bianchetti, Proni (75’ Statuti), Mei T., Garcia, Cantonetti, Mariani. A disp. Colapicchioni, De Angelis, Galassetti, Renzi. All. Bianchetti

Arbitro: Giulio Stringini di Roma 1

Reti: 23’ De Santis Man.

Note. Espulsi: al 45’ De Santis Man. (MO) e Bianchetti (all. MSG), all’ 80’ Statuti (MSG) e all’83’ Daja (MO). Ammoniti: Vavalli, Marchesani, Quondamstefano, Ferretti, Del Bufalo, Galli (MO), Felicioni, Proni, Mei G. (MSG). Angoli 2-4. Spettatori 100 circa