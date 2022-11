Seconda, Montopoli ritrova il successo, primo ko per il Cittaducale: 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Ritrova la vittoria al Rinalduzzi il Montopoli che batte Cittaducale per 2-1 nella terza giornata del campionato di Seconda categoria (girone C).

I gol di Capati e Nese portano i "corsari" in vantaggio nel secondo tempo, Mancini accorcia su punizione ma non basta. Sale così a sei punti Montopoli raggiungendo proprio Cittaducale alla prima sconfitta stagionale.

Il primo tempo

La prima occasione è per gli ospiti al 9’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Beccarini con la palla che trova a centro area il destro di Biafora il quale però manda alto. Cinque minuti più tardi si fa vedere Montopoli con un angolo battuto da Ferrari sul secondo palo che trova la testa di Capati ma la palla termina a lato. Alla mezz’ora fuga sulla destra di Mancini che vince un rimpallo e mette in mezzo senza trovare la deviazione vincente di Pirri e Papo. Al 38’ un cross di Capasso trova Gulino al limite il quale mette giù di petto e calcia di prima intenzione ma il pallone finisce sopra la traversa. Passano due minuti e un destro di Ferrari dal limite impegna Degano alla respinta in angolo. Sul finale di tempo una punizione battuta da Del Bufalo viene ancora parata da Degano.

La ripresa

Al 55’ l’episodio che sblocca la gara: calcio d’angolo battuto da Ferrari con la palla che attraversa l’area e arriva a Capati il quale da due passi appoggia in rete per l’1-0. Al 67’ raddoppio dei padroni di casa con il neo entrato Nese al quale basta un minuto per timbrare: palla messa in mezzo da Capati dalla destra e il giovane attaccante di Montopoli incrocia col sinistro e batte Degano per il 2-0. Passano due minuti e Montopoli va vicinissimo al 3-0: lancio lungo di Galli che manda Gulino a tu per tu col portiere ospite ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Degano che para in angolo. Al 72’ punizione da ottima posizione per Cittaducale con Mancini che si incarica della battuta e con un destro a giro mette la palla dove Daja non può arrivare riaprendo così la gara (in fotogallery). Nel finale sale il nervosismo con Cittaducale che tenta il tutto per tutto. All’87’ Mancini mette in mezzo una punizione che trova a centro area la testa di Fiocco ma il tentativo del neo entrato viene respinto in angolo da un gran riflesso di Daja. Nei minuti di recupero espulso Del Bufalo per doppia ammonizione dopo un fallo per fermare una ripartenza degli ospiti.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Abbiamo giocato una buona gara contro un ottimo avversario. Abbiamo avuto parecchie assenze in settimana tra infortuni e indisponibili, ma i ragazzi hanno risposto molto bene sul campo. Siamo riusciti a bloccare i loro punti di forza sugli esterni e abbiamo concesso pochi pericoli. Sono contento per l’importante risultato ma sono dispiaciuto per quanto accaduto fuori dal campo a fine gara: loro sono una società sana ma con qualche elemento che rovina tutto il contesto»

Claudio Ranalli, tecnico Asd Cittaducale: «È stata una brutta gara da parte nostra. Sapevamo di venire su un campo difficile contro una squadra attrezzata, non siamo riusciti ad esprimere il nostro solito gioco un po’ per demeriti nostri e un po’ per merito degli avversari a cui vanno fatti i complimenti».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Abatelli, De Santis Man. (62’ Fiori), Ammiraglia (74’ De Santis Mar.), Del Bufalo, Popescu, Capasso, Capati, Galli, Gulino, Ferrari (65’ Nese). A disp. Ferretti, Caldarola, Valloni, Mattei, Rinalduzzi. All. Valentini

Asd Cittaducale: Degano, Lorenzoni, De Fulgentiis, Pandolfi, Sabli, Sabbatini (74’ Passi), Mancini, Biafora, Pirri, Papo (60’ Ferretti), Beccarini (82’ Fiocco). A disp. Tiberti, Murador, Egidi, Trippa, D’Amelia. All. Ranalli

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Marcatori: 55’ Capati, 67’ Nese (M), 72’ Mancini (C)

Note. Espulso Del Bufalo al 93’ per doppia ammonizione. Ammoniti: De Santis Man, Ammiraglia, Capati, Galli (M), Papo, Pirri (C).. Angoli 7-4. Spettatori 150 circa