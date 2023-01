Alto Lazio raggiunto all'88' su rigore dal Montopoli: è 1-1, tanto nervosismo. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 al Rinalduzzi il match tra Montopoli e Alto Lazio valido per la dodicesima giornata del girone C di Seconda categoria.

I padroni di casa, sempre vittoriosi nei match casalinghi finora disputati, non vanno oltre il pareggio di rigore contro una ottima Alto Lazio che sfiora l’impresa al termine di una gara nervosissima in campo e dal finale burrascoso. In virtù di questo pareggio, Montopoli si porta al quarto posto con 19 punti, mentre gli ospiti salgono a quota 11.

Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per la morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc.

Il primo tempo

Il primo squillo è degli ospiti con il centravanti Di Loreto il quale calcia da fuori area ma la sua conclusione si perde sul fondo. Stessa sorte al 12’ per il tiro di Quondamstefano. Al 21’ il minuto di silenzio per le vittime della Shoah con un messaggio letto da Mattia Quondamstefano. Al 22’ il vantaggio ospite: lungo rinvio da parte del portiere De Bernardo, uscita del portiere Daja al limite dell’area che di testa allontana ma il più lesto di tutti è Di Loreto che intercetta il pallone e da fuori area lascia partire un diagonale che si insacca all’angolo alla destra della porta difesa da Daja per l’1-0 di Alto Lazio. Al 30’ prova a reagire Montopoli con Filippi che calcia forte dal limite ma la conclusione è centrale e il portiere De Bernardo fa buona guardia. Due minuti più tardi è ancora Filippi che da centro area calcia a botta sicura ma la palla è deviata in angolo da un difensore. Passano due minuti e si accende una mischia nell’area dei padroni di casa con il portiere Daja e Pierluigi che arrivano quasi alle mani: l’arbitro Serafini grazia entrambi con due cartellini gialli tra le proteste di Alto Lazio che chiedeva un calcio di rigore e l’espulsione dell’estremo difensore.

La ripresa

Al 55’ Gulino per i padroni di casa calcia a lato da fuori area. Due minuti più tardi Filippi sfiora il palo. Al 65’ palla gol per Montopoli ma Gulino da ottima posizione manda alto sopra la traversa. Aumenta la pressione Montopoli mentre Alto Lazio prova a rendersi pericoloso in contropiede soprattutto con gli attaccanti spesso innescati dai lunghi rinvii del portiere. All’79’ Vavalli calcia alto da fuori area e un minuto più tardi risponde Alto Lazio che sfiora il gol con Pierluigi dalla sinistra col suo tiro che supera Daja ma si perde sul fondo a fil di palo. All’88’ da un cross in area dalla sinistra la palla rimbalza sul braccio di un difensore e l’arbitro assegna il penalty tra le vibranti proteste degli ospiti che reclamano l’involontarietà. Dal dischetto Gulino spiazza De Bernardo e fa 1-1. Durante i cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, si accendono due furibondi parapiglia tra i giocatori delle due squadre sedati a fatica dallo stesso direttore di gara e soprattutto dalle due panchine. Sul finale espulso Rinalduzzi per Montopoli. Coda polemica all’uscita dal campo delle due squadre con un cartellino rosso all’indirizzo di Marco Cesaretti per Alto Lazio.

Le dichiarazioni

Cristian Ferretti, calciatore e collaboratore Usd Montopoli: «Purtroppo in questo periodo gira così: costruiamo, creiamo occasioni ma non riusciamo a concretizzare. I nostri avversari alla prima occasione fanno gol e poi soffriamo l’intera gara per provare a recuperare. Siamo in striscia positiva in casa anche se per la prima volta non facciamo punteggio pieno, cercheremo di rifarci già da domenica prossima. Riguardo la gara di oggi possiamo recriminare per qualche occasione sciupata ma debbo riconoscere che i nostri avversari sono una buona squadra ben messa in campo e hanno disputato una buona partita. Da parte nostra occorre tornare a giocare come sappiamo e che oggi a volte non abbiamo fatto».

Fabio Miani, allenatore Alto Lazio Asd: «Per noi oggi sono due punti persi. La partita l’avevamo vinta, poi il rigore per i nostri avversari è a mio avviso dubbio. Un paio di penalty non assegnati a noi e soprattutto un arbitraggio a mio parere non all’altezza ha condizionato una buonissima prestazione da parte dei miei ragazzi che su un campo difficile come quello di Montopoli avrebbero sicuramente meritato molto di più che un pareggio. Ho molto da recriminare per ciò che si è visto in campo, per questo torniamo a casa molto arrabbiati, consapevoli che sarebbe dovuta finire diversamente».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Caldarola (80’ Ammiraglia), Abatelli (85’ Rinalduzzi), Vavalli, Quondamstefano, Spiccia, Capasso (65’ Marchesani), Popescu, Filippi, Gulino, Galli (80’ Valloni). A disp. Ferretti, De Santis Man., De Santis Mar., Mattei, Proni. All. Valentini

Alto Lazio Asd: De Bernardo, Pierluigi, Pica, Vitale (67’ Cesaretti Mau. Dall’80’ Cesaretti Mar.), Serjanaj, Piroli, Di Loreto, Bulzoni (85’ Cafini), Godoy (70’ Bucci), Rendina, Munega. A disp. Serafini, Corgentile, Faustini Ad., Faustini An. All. Miani

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Reti: 22’Di Loreto (A), 88’ Gulino rig. (M)

Note: espulsi al 90’ Rinalduzzi (M) e a tempo scaduto Cesaretti Mar.(A); ammoniti: Daja, Gulino (M), Pierluigi, Di Loreto (A), angoli 6-1, spettatori 100 circa