Monte San Giovanni rinforza l'attacco per puntare in alto: «Vogliamo fare bene». Ecco i nuovi e i riconfermati

RIETI - Prende forma il Monte San Giovanni in vista della prossima stagione di Seconda categoria. Tante le conferme a partire dal mister Fabio Bianchetti, confermato alla guida tecnica dopo il bel campionato dello scorso anno, concluso al settimo posto dopo aver navigato per oltre metà campionato nelle zone alte di classifica. La novità principale quest’anno riguarda il reparto offensivo, con l’ingaggio di Jacopo Patacchiola, capocannoniere lo scorso anno in Terza categoria (22 reti) con la maglia della Nuova Rieti Calcio che andrà a rinforzare l’attacco. Ingaggiato anche un altro ex Nuova Rieti Calcio, Leonardo Fenici, giocatore mancino di categoria con all’attivo due promozioni consecutive, quella dello scorso anno a Rieti con la vittoria della Terza categoria e quella di due anni fa a Casperia, quando gli aspresi vinsero il campionato di Seconda.

Le dichiarazioni

«Ci stiamo riorganizzando al meglio per la nuova stagione- spiega il mister Fabio Bianchetti - sono andati via quattro giocatori per vari motivi ma in questi giorni abbiamo ufficialmente tesserato due giocatori molto importanti come Jacopo Patacchiola e Leonardo Fenici.

Vogliamo completare la rosa con altre tre pedine, ci stiamo lavorando e spero di concretizzare tutto nel giro di una settimana. Vorremmo migliorare la posizione in classifica dello scorso campionato, i presupposti ci sono tutti».

I giocatori riconfermati: Juan Manuel Garcia, Alessandro Galassetti, Sascia Bientinesi, Christian Renzi, Antonello Sestili, Gianluca Mei, Alessio Bianchetti, Roberto Statuti, Danilo De Angelis, Edoardo Marchetti, Massimiliano Coronetta, Alessandro Proni, Riccardo De Angelis, Nicolas Mariani, Giampiero Mei, Manolo Colapicchioni, Lorenzo Felicioni, Emiliano Tommasi, Valerio De Angelis.