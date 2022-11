Finisce 1-1 il derby sabino fra Gens Cantalupo e Montopoli, arbitraggio contestato. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 il derby della bassa Sabina tra la capolista Gens Cantalupo e Montopoli nella gara che chiude la quarta giornata del campionato di Seconda categoria (girone C).

Alla rete di Sagoleo in avvio di ripresa risponde il rigore trasformato da capitan Gulino nel finale (in foto). Un punto a testa che basta a Cantalupo per rimanere in vetta insieme al Real Gavignano Ponzano, entrambe a 10 punti, mentre Montopoli sale a quota 7 punti raggiungendo Cittaducale.

Il primo tempo

Prima frazione di gioco con entrambe le squadre che lottano in mezzo al campo ma creano oggettivamente pochi pericoli alle difese. Meglio i padroni di casa che si affacciano dalle parti di Daja al 12’ con il tiro di Murati debole e facile preda dell’estremo difensore ospite. Alla mezz’ora tiro al volo di Sagoleo respinto dalla difesa di Montopoli. Al 38’ ancora Gens in avanti con il colpo di testa di Piccione bloccato da Daja. Allo scadere del primo tempo ci riprova Sagoleo dalla distanza ma il tiro è centrale e viene bloccato dal portiere.

La ripresa

Decisamente più vivace il secondo tempo. Dopo quattro minuti pericolosi gli ospiti con Capati che si libera per il tiro in area e di sinistro impegna La Prova il quale respinge prodigiosamente. Al 54’ si sblocca la gara: Corinaldesi serve Piccione che di prima lancia al limite dell’area verso Sagoleo il quale si coordina e segna incrociando sul secondo palo per il più classico dei gol dell’ex e fa 1-0. Reazione ospite tre minuti più tardi: cross dalla destra di Caldarola che trova sul secondo palo la testa di Capati, ma la palla viene salvata dall’intervento di Evangelisti a due passi dalla linea di porta. Al 61’ punizione dalla sinistra per Montopoli calciata da Vavalli che impegna La Prova alla respinta sopra la traversa. Al 68’ angolo per gli ospiti con Capati che ci riprova di testa da buona posizione ma la palla termina alta. Due minuti più tardi punizione per Montopoli calciata in mezzo da Ferrari che trova una deviazione ma La Prova si supera e compie un vero e proprio miracolo salvando la porta in tuffo. Al 76’ Nese servito da Vavalli non riesce a calciare con potenza e da posizione ravvicinata tira tra le braccia di La Prova. All’81’ clamorosa occasione per i “corsari” con Nese che supera La Prova, mette in mezzo la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e Capasso si tuffa in scivolata ma prende il palo a porta sguarnita. Passano sessanta secondi e l’arbitro sanziona un intervento col braccio di Evangelisti in area e decreta il calcio di rigore per Montopoli tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta il solito Gulino che apre il piattone e batte La Prova che intuisce ma non arriva sul pallone: è 1-1. Montopoli tenta il tutto per tutto ma Cantalupo si difende bene nei minuti finali. All’88’ Capasso reagisce ad un fallo di Federico Corinaldesi e il capitano della Gens, Francesco Corinaldesi, interviene nervosamente sul centrocampista montopolese: l’arbitro estrae così il rosso al capitano dei padroni di casa e il secondo giallo a Capasso. Nel recupero bruttissimo infortunio al ginocchio per il neoentrato Casali che cade male da solo ed è costretto dolorante ad abbandonare il campo. Sarà necessario l’intervento del 118 dopo il fischio finale.

Le dichiarazioni post gara

Fabrizio Lattanzi, tecnico Asd Gens Cantalupo: «Abbiamo giocato bene nel primo tempo, a parere mio avremmo meritato il vantaggio. Nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la gara, poi abbiamo avuto difficoltà contro una buona squadra ben messa in campo. Nella ripresa purtroppo la partita è stata condizionata dal direttore di gara, da ambo le parti. Non sono d’accordo con l’assegnazione del loro rigore, il nostro difensore aveva il braccio attaccato al corpo. Per l’andamento della gara il pareggio lascia un po’ l’amaro in bocca ma penso sia il risultato più giusto».

Bruno Valentini, tecnico Usd Montopoli: «I derby sono così, imprevedibili e complicati. Abbiamo faticato nel primo tempo, nella ripresa siamo rientrati meglio in campo anche grazie al cambio modulo, con due punte. una dietro l’altra, che ci hanno permesso di giocare meglio centralmente. Il loro vantaggio è a mio modo di vedere viziato da un fallo di mano. Purtroppo l’arbitraggio non ha rispecchiato ciò che è stata la partita, troppi cartellini per una gara tra due squadre che si sono rispettate. Il pareggio per quanto visto in campo penso sia il risultato più giusto. Vanno fatti i complimenti a Cantalupo che ha fatto una buona gara. Siamo ancora condizionati da diverse assenze che ci rendono complicate la preparazione delle gare, spero di poter recuperare qualche elemento per il match di sabato prossimo contro Gavignano».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo: La Prova, Iannarella, Suica, Pitotti S., Evangelisti, Bonifazi (78’ Zuccari), Murati (64’ Corinaldesi Fi.), Fabbrini, Corinaldesi Fr., Sagoleo (64’ Ouho), Piccione. A disp. Cipriano, Pieroncini, Sabatino, Pitotti M., Mercuri. All. Lattanzi

Usd Montopoli: Daja, Caldarola (83’ De Santis Mar.), De Santis Man.(63’ Fiori), Popescu, Valloni, Ammiraglia (46’ Vavalli), Capasso, Capati, Nese, Gulino, Ferrari. A disp. Ferretti, Mattei, Rinalduzzi, Galli. All. Valentini

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Marcatori: 54’ Sagoleo (C), 83’ Gulino rig. (M)

Note. Espulsi all’88’ Corinaldesi Fr. (C) per fallo di reazione e Capasso (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: La Prova, Murati, Ouho, Sagoleo (C), Daja, De Santis, Ammiraglia, Gulino (M). Angoli 3-9. Spettatori 200 circa