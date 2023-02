Gens Cantalupo sorride, Monte San Giovanni recrimina: 3-2. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quindicesima giornata del campionato di Seconda categoria al campo “Tempesta” di Cantalupo la Gens torna alla vittoria battendo per 3-2 il Monte San Giovanni. Gara appassionante e combattuta in cui i padroni di casa mostrano maggiore determinazione mentre gli ospiti recriminano per le occasioni mancate e gli errori difensivi.

Il primo tempo

Passa un solo minuto dal fischio d’inizio e la Gens Cantalupo è costretta ad effettuare la prima sostituzione: Sabatino accusa un risentimento muscolare e subentra Murati che si confermerà poi tra i migliori in campo. Al 5’ il primo tentativo a rete porta la firma di Di Francesco su calcio di punizione dal limite dell’area ma il pallone finisce di poco oltre la traversa. Al 12’ il Monte San Giovanni si procura un calcio d’angolo su tiro di Proni e sulla ribattuta dei difensori avversari ci prova Cantonetti che sfiora la base del palo. Al 14’ è ancora Cantonetti a smarcarsi su assist di Felicioni ma il pallone viene respinto ed il capitano Francesco Corinaldesi riporta la Gens in attacco servendo in area Piccione preceduto in angolo da Valerio De Angelis. Al 16’ combinazione in velocità tra Di Francesco, Murati, Corinaldesi e ancora Di Francesco con la conquista di un altro calcio dalla bandierina. Al 17’ Demir tenta di sorprendere Cipriano da fuori area ma il portiere blocca in due tempi. Il vantaggio della squadra di casa arriva al 20’: Felicioni aggancia Murati in area ed è calcio di rigore. Dal dischetto Francesco Corinaldesi (che si conferma giocatore di altra categoria ed autentica perla della propria formazione) spiazza De Angelis ed è 1-0. Passano dieci minuti e gli ospiti pareggiano con un rasoterra di Tiziano Mei a conclusione di uno spunto personale ed al 37’ Garcia non conclude in modo ottimale: sulla respinta di Cipriani si avventa Cantonetti ma il portiere della Gens respinge con prontezza. All’ultimo minuto della prima frazione di gioco la Gens si riporta in vantaggio: ancora Francesco Corinaldesi illumina il gioco e serve in corsa Di Francesco che sigla il 2-1 con una fiondata da applausi.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con due tentativi degli ospiti: al 2’ Felicioni conclude alto ed al 4’ Bianchetti si vede parare il tiro da Cipriano. Al 6’ gran tiro in diagonale di Iannarella che taglia tutta l’area e sfiora la parte esterna del palo. Al 18’ arriva il tris della Gens: Piccione ribatte in rete un precedente tiro di Murati, si toglie la maglia per l’esultanza e, già ammonito in precedenza, rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso. L’inferiorità numerica si nota e ne approfitta il Monte San Giovanni per riportarsi sotto e siglare al 20’ il 3-2 con un tiro dalla distanza di Proni. Ci prova ancora con lo stesso Proni al 26’ ed un colpo di testa di Cantonetti al 28’ ma senza esito. La Gens potrebbe addirittura segnare il quarto gol al 40’ quando Federico Corinaldesi subisce fallo in area da Demir e l’arbitro Vitale assegna il secondo rigore dalla giornata. Torna sul dischetto Francesco Corinaldesi ed il tiro stavolta sorvola la traversa ma gli applausi sono comunque per il capitano, anche oggi prezioso uomo-squadra della formazione allenata da Fabrizio Lattanzi.

I commenti

Francesco Corinaldesi, capitano Gens Cantalupo: «Una vittoria importantissima ottenuta contro un avversario da non sottovalutare e che avevamo preparato in modo adeguato. E’ in queste occasioni che viene fuori lo spessore della vera Gens, squadra di grandi amici».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Infortuni e assenze purtroppo si pagano: per vincere si deve segnare e non fare regali a nessuno».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Iannarella, Zuccari (45’st Pieroncini), Pitotti, Evangelisti, Bonifazi, Sabatino (2’pt Murati, 38’st Federico Corinaldesi), Fabbrini, Piccione, Francesco Corinaldesi, Di Francesco (16’st D.Di Curzio). A disp. R.Di Curzio. All. Fabrizio Lattanzi

Monte San Giovanni: V.De Angelis, G.L. Mei, De Paola (36’st Bientinesi), Felicioni, Demir, Proni (36’st Tommasi), Statuti (30’pt D.De Angelis), Bianchetti, T. Mei, Cantonetti, Garcia. A disp. Marchetti, Galassetti. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Vitale di Tivoli

Marcatori: 20’pt rig. Fr.Corinaldesi, 31’pt T.Mei, 45’pt Di Francesco, 18’st Piccione, 20’st Proni

Note: espulso 18’st Piccione per seconda ammonizione; ammoniti D.Di Curzio, Piccione, Fr.Corinaldesi, Iannarella, Felicioni, Statuti, Bianchetti, D.De Angelis, V.De Angelis, T.Mei. Angoli 6-2.