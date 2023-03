Gavignano rallenta ancora, secondo pari di fila: è 1-1 nel derby contro Montopoli. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 il derby sabino d’alta quota tra Real Gavignano Ponzano e Montopoli nella ventesima giornata del girone C di Seconda categoria.

Al penalty di Recchia nel primo tempo risponde quello di Gulino in avvio di ripresa. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per Gavignano dopo quello di domenica scorsa contro Torri. Gli uomini di Galassetti salgono a quota 43 punti, a più 5 dal secondo posto occupato da Cittaducale (vittoriosa anche oggi contro Alto Lazio) e a più 12 su Montopoli che resta momentaneamente al terzo posto.

Il primo tempo

In un primo tempo povero di emozioni, partono meglio gli ospiti che provano a gettarsi in avanti senza creare però grosse apprensioni alla retroguardia di Gavignano: le due conclusioni di Quondamstefano e De Santis vengono prontamente murate dai difensori del Real. Al 17’ i padroni di casa provano a rispondere con l’iniziativa sulla destra di Recchia che mette in area un pallone insidioso letto bene da Del Bufalo il quale anticipa Loreti e mette in angolo. Alla mezz’ora grossa chance per Montopoli con il recupero di Gulino: il capitano ospite serve sulla destra Vavalli che crossa in mezzo trovando la deviazione di Ferrari il quale però da ottima posizione colpisce male e manda alto. Agli sgoccioli della prima frazione l’episodio che sblocca la gara: Migliorelli prende posizione in area e spalle alla porta cerca di difendere il pallone, Quondamstefano da dietro prova a recuperare la sfera ma l’arbitro ravvisa un contatto falloso e sanziona il penalty tra le proteste montopolesi. Si presenta sul dischetto Recchia che apre il piattone e spiazza Daja per l’1-0 Real.

La ripresa

Al 47’ squillo dei padroni di casa con Loreti che dalla destra cerca di sorprendere Daja sul suo palo ma l’estremo difensore ospite è attento e respinge in angolo. Passano cinque minuti e arriva il pari: incursione di De Santis in area, contatto con Barnabei e calcio di rigore sanzionato dal direttore di gara, questa volta tra le proteste dei padroni di casa. Il solito Gulino si incarica della battuta e mette all’angolino per il gol del pareggio (in foto) nonostante Gobbi avesse intuito la conclusione. La partita si accende e le squadre creano decisamente di più rispetto alla prima frazione. Al 58’ punizione di Loreti dalla sinistra, colpo di testa ravvicinato di Barnabei che esalta i riflessi di Daja. Sul ribaltamento di fronte punizione per gli ospiti battuta da Vavalli, Gobbi respinge il pallone e Popescu di testa da ottima posizione non riesce a dare forza alla sfera che diventa facile preda dell’estremo difensore del Real. Al 63’ sfiora il nuovo vantaggio Gavignano con Milgiorelli che salta più in alto di tutti su un corner battuto da Recchia ma la palla sfiora il palo alla destra di Daja e finisce sul fondo. Al 75’ rimessa lunga con le mani battuta da Quondamstefano che pesca Gulino in area, ma il capitano “corsaro” manda di testa sopra la traversa. Nei minuti finali entrambe le squadre provano a rendersi pericolose su palle inattive ma senza sortire particolari effetti. Al 94’ ultima chance per Gavignano con l’angolo battuto da Ratini sul quale si avventa nuovamente Migliorelli ma la palla termina sopra la traversa. Finisce 1-1.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Vanno fatti i complimenti al Montopoli per come ha giocato e interpretato la gara. Noi siamo stati un po’ sottotono e si è visto. In settimana dobbiamo reagire allenandoci bene per ripartire al meglio».

Cristian Ferretti, tecnico Montopoli: «Abbiamo disputato un’ottima gara contro quella che, secondo il mio parere, è la miglior squadra del campionato. È stata una settimana complicata per noi ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e siamo riusciti a ben figurare. Meritavamo forse anche qualcosa di più prima del loro vantaggio, siamo stati spesso pericolosi. Adesso cercheremo di dare continuità a quanto di buono fatto. Un in bocca al lupo a Gavignano per il prosieguo del campionato»

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P. (88’ D’Achille), Loreti, Pellegrini, Nocelli, Recchia (77’ Ratini), Barnabei (62’ Giovannelli), Migliorelli, Gherardo Y., Mancini (62’ Scarinci). A disp. Pennacchini F., Malizia, D’Ascenzi, Vanni, Perrini. All. Galassetti

Usd Montopoli: Daja, Abatelli, Del Bufalo, Vavalli, Spiccia, Quondamstefano, Popescu, De Santis Man. (71’ Marchesani), Galli (85’ De Santis Mar.), Gulino, Ferrari (65’ Capati). A disp. Ferretti, Caldarola, Rinalduzzi, Valloni, Marcu. All. Ferretti

Arbitro: Biagio Martich di Roma 1

Reti: 44’ Recchia rig. (G), 52’ Gulino rig. (M)

Note. Ammoniti: Nocelli, Barnabei (G), De Santis Man., Capati, Vavalli (M). Angoli 8-0. Spettatori 350 circa