Seconda: sfida decisiva per il primato Real Gavignano Ponzano-Cittaducale. Le aspettative dei tecnici

RIETI - Il match che può decidere il campionato di Seconda categoria va domani in scena al Valle Mentuccia, dove la capolista Real Gavignano Ponzano ospita la seconda in classifica Cittaducale. Uno scontro atteso e ricco di interesse che mette in palio il titolo e la promozione in Prima categoria.

Tra le due squadre ci sono 5 punti di distacco ma Gavignano, a sole tre giornate dalla fine, ha una partita in più. Gli uomini di Galassetti riposeranno infatti l’ultima giornata. Gavignano con una vittoria sarebbe matematicamente prima in classifica, ma gli ospiti vincendo avrebbero nelle loro mani il proprio destino con la possibilità di effettuare il sorpasso all’ultima curva. All’andata Gavignano ebbe la meglio su Cittaducale vincendo 2-0 al “San Francesco” infliggendo ai gialloblu quella che tuttora è l’ultima sconfitta in campionato: da quel momento è arrivato infatti un filotto di ben tredici vittorie consecutive. L’appuntamento è domani alle 16.30 al Valle Mentuccia di Gavignano.

Le dichiarazioni pre-gara

Qui Gavignano - «Sabato sarà una partita fondamentale – dice Giovanni Giometti, dirigente del Real Gavignano Ponzano – proveremo a coronare una stagione super che ci ha visto protagonisti.

I ragazzi e il mister stanno preparando al meglio il match, siamo pronti a chiudere definitivamente il campionato».

Qui Cittaducale – «Quella di domani sarà una partita impegnativa per tutte e due le squadre – dice il mister di Cittaducale, Claudio Ranalli - mi auguro che possa uscire fuori una bellissima partita all'insegna dello sport».

Classifica: Gavignano 61, Cittaducale 56, Montopoli 45, A. Lazio 40, Forano e M.S. Giovanni 39, P. Tevere 37, Cittareale 33, Corvaro 30, Cantalupo 28, S. Susanna e Torri 27, A. Cantalice 26, Velinia 23, Torpedo 17

Gavignano, Alto Lazio e Cantalupo con una gara in più