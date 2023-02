La capolista Real Gavignano Ponzano batte 4-1 Gens Cantalupo nel derby. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano infila la quinta vittoria consecutiva e si conferma in vetta al girone C di Seconda categoria.

Gli uomini di Galassetti battono 4-1 la Gens Cantalupo rimontando il vantaggio ospite nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa. Gavignano resta così al comando del girone con 29 punti, mentre Cantalupo resta a quota 16.

Il primo tempo

Pericolosi gli ospiti dopo neanche due minuti con una bella ripartenza innescata da Piccione che serve Murati il quale trova la respinta di Gobbi. Risposta di Gavignano dopo due minuti che va alla conclusione defilata con Perrini ma La Prova risponde di pugno. Al 6’ il Real va vicino al vantaggio: angolo battuto da Ratini con Yuri Gherardo che salta più in alto di tutti e manda il pallone sulla traversa. All’11’ Ratini serve splendidamente Giovannelli in area con un lancio lungo ma l’attaccante dei padroni di casa manda fuori da ottima posizione. Al 20’ Murati prova la conclusione di contro balzo da fuori area ma la palla si spegne a lato di poco. È il preludio al vantaggio Gens: punizione dalla trequarti di Di Francesco sul primo palo dove arriva puntale la testa di Murati che anticipa l’uscita di Gobbi e mette in rete l’1-0 ospite. Reazione immediata dei padroni di casa: contatto in area tra Barnabei e Fabbrini con il centrocampista del Real che va giù e l’arbitro Martellone indica il dischetto sanzionando penalty tra le proteste ospiti. Dal dischetto va Pellegrini che riesce a segnare nonostante la deviazione di La Prova (in foto) firmando l’1-1. Al 43’ Gianmarco Gherardo calcia da fuori area trovando la respinta in angolo di La Prova. Dal corner nasce il 2-1 di Gavignano: batte Loreti forte sul secondo palo e Giovannelli anticipa tutti mettendo in rete a pochi minuti dall’intervallo.

La ripresa

Doppia occasione per Gavignano al 48’ prima con Yuri Gherardo che prova a sorprendere La Prova in uscita e poi con Loreti che servito a centro area da Recchia cerca l’angolo aprendo il piattone ma la palla termina a lato. Insiste il Real e al 58’ Loreti sfrutta un’indecisione di Zuccari per rubare palla, entrare in area e siglare il 3-1. Appena due minuti dopo Recchia viene servito sul filo del fuorigioco e piazza la palla all’angolino battendo La Prova per il 4-1. I padroni di casa gestiscono il vantaggio senza rischiare. Occasione per la Gens a 5 minuti dalla fine con la punizione di Sagoleo alzata sopra la traversa dal buon riflesso di Gobbi.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Altri tre punti importanti contro una buona squadra. Chiudiamo al meglio il nostro girone d’andata e proseguiamo spediti verso il nostro obiettivo».

Fabrizio Lattanzi, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Abbiamo approcciato bene la gara, sapevamo di giocare su un campo difficile come quello della capolista. Abbiamo avuto pazienza e siamo passati in vantaggio, poi sull’episodio del rigore, a nostro avviso molto generoso, abbiamo perso la bussola e ci siamo disuniti. La partita si è poi innervosita e noi invece compattarci abbiamo preso il gol del 2-1. Ai ragazzi non ho nulla da dire, adesso dobbiamo solo pensare a lavorare per tornare sulla giusta strada».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Perrini (46’ Pennacchini P.), Malizia (46’ Recchia), Pellegrini, Mannelli, Ratini, Barnabei, Giovannelli ( 65’ Mancini), Gherardo Y. (68’ D’Ascenzi), Loreti (68’ D’Achille). A disp. Pennacchini F. ,Nocelli, Scarinci, Migliorelli. All. Galasetti

Asd Gens Cantalupo: La Prova, Zuccari, Giuliani (75’ Pieroncini), Pitotti S., Evangelisti (68’ Pitotti M.), Bonifazi (52’ Sagoleo), Di Francesco, Fabbrini, Piccione (52’ Ohuo, dal 64’ Sabatino), Corinaldesi, Murati. A disp. Di Curzio. All. Lattanzi

Arbitro: Lorenzo Martellone di Roma 1

Marcatori: 26’ Murati (GC), 28’ Pellegrini rig, 43’ Giovannelli, 58’ Loreti, 60’ Recchia (RG)

Note. Ammoniti: Pellegrini, Gherardo Y., Mancini (RG), Sagoleo (GC). Angoli: 4-4. Spettatori 150 circa