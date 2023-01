Seconda categoria in campo per quattro recuperi importanti per il vertice

RIETI - Il primo weekend del nuovo anno è quello dei recuperi della Seconda categoria. Le gare dell’ottava giornata rinviate o sospese per il maltempo saranno recuperate questo fine settimana. Domani pomeriggio tocca alle tre gare rinviate lo scorso 10 dicembre: alle 14.30 il Real Gavignano Ponzano ospita al Valle Mentuccia la Torpedo Rieti. Stesso orario per le altre due gare: Cittaducale sfida in un interessantissimo match d’alta classifica il Cittareale, mentre la capolista Monte San Giovanni cercherà di proseguire la striscia di successi in casa contro Alto Lazio. Domenica mattina al De Amicis lo Sporting Corvaro accoglie il Montopoli per l’unica gara sospesa della giornata: si riparte dalla mezz’ora sul punteggio di 0-0.

Il programma e gli arbitri dei recuperi (VIII giornata)

Sabato

Cittaducale – Cittareale

Arbitro: Giulio Senesi di Roma 1

Monte San Giovanni – Alto Lazio

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Real Gavignano Ponzano – Torpedo Rieti

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Domenica

Sporting Corvaro – Montopoli (si riparte dal 30’ sul punteggio di 0-0)

Classifica

Monte San Giovanni 18

Forano 18

Montopoli 16

Cittaducale 16

Cittareale 15

Real Gavignano Ponzano 14

Atletico Cantalice 13

Piazza Tevere 13

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 7

Torpedo Rieti 6

Sanra Susanna 6

Sporting Corvaro 6

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Montopoli, Forano, Cittaducale, Real Gavignano Ponzano, Atletico Cantalice, Alto Lazio, Santa Susanna, Torri in Sabina e Velinia con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torpedo Rieti e Sporting Corvaro con due gare in meno