Seconda: Corvaro difende la vetta a Torri, spicca la sfida Borgorose-Santa Susanna. Gare e arbitri

RIETI - Diciannovesimo turno del campionato di Seconda categoria alle porte. Nel girone C continua la lotta a distanza tra le prime della classe in vista di un avvincente finale di stagione. Si parte domani alle 15 con la sfida tra Montopoli, squadra con tanta voglia di rialzarsi dopo gli scontri diretti persi nelle ultime settimane, e la Gens Cantalupo. Alle 17 derby reatino tra Torpedo e Piazza Tevere. Domenica mattina in campo la capolista Sporting Corvaro in trasferta contro Torri in Sabina. Big match alle 15 tra la terza forza del campionato Borgorose e il Santa Susanna, appaiata in vetta al girone C con Corvaro ma con una gara in più. Poggio Bustone punta a confermare l’ottimo momento di forma contro Alto Lazio. Velinia cerca punti in chiave salvezza contro Monte San Giovanni. Forano affronta invece Sempione, capolista del girone D, per provare a ridurre il gap.

Programma gare e arbitri (XIX giornata)

Sabato 2 marzo

ore 15

Montopoli – Gens Cantalupo

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

ore 17

Torpedo Rieti – Piazza Tevere

Arbitro: Giuseppe Noto di Viterbo

Domenica 3 marzo

ore 11

Torri in Sabina – Sporting Corvaro

Arbitro: Michele Crisafi di Roma 2

Ore 15

Velinia – Monte San Giovanni

Arbitro: Walter Mazzocco di Roma 2

Borgorose – Santa Susanna

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Poggio Bustone – Alto Lazio

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Riposa: Atletico Cantalice

Girone D

Domenica 3 marzo ore 11

Sempione Calcio – Forano

Arbitro: Luca Ricciardi di Roma 2

Classifica Girone C

Sporting Corvaro 38

Santa Susanna 38

Borgorose 36

Montopoli 35

Poggio Bustone 30

Piazza Tevere 30

Atletico Cantalice 22

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 21

Torri in Sabina 19

Velinia 10

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 0