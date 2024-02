Seconda: spiccano il derby Santa Susanna-Poggio Bustone e la sfida d'alta quota Sporting Corvaro-Montopoli. Gare e arbitri

RIETI - Fine settimana rovente in Seconda categoria. Nel girone C delle reatine derby e scontri diretti che possono indirizzare la seconda metà di stagione. Domani pomeriggio il big match tra Sporting Corvaro e Montopoli, due squadre appaiate al secondo posto a tre punti dalla capolista Santa Susanna ma entrambe con una gara in meno. Santa Susanna che dovrà vedersela con Poggio Bustone nel derby del Micheli di Rivodutri. Interessante anche la sfida del Laureti di Monte San Giovanni dove i padroni di casa ospiteranno il Borgorose. Alto Lazio punta a ripartire dopo l’eliminazione in coppa Lazio: ad Amatrice arriva l’Atletico Cantalice. Domenica mattina scontro salvezza tra Gens Cantalupo e Torpedo Rieti, mentre Piazza Tevere cerca punti contro il Velinia. Nel girone D, Forano torna a giocare in casa per avvicinarsi alla vetta: al Comunale arriva il Fellas United.

Programma gare e arbitri (XVIII giornata)

Girone C

Sabato 24 febbraio ore 15

Sporting Corvaro – Montopoli

Arbitro: Francesco Bezzi di Roma 1

Santa Susanna – Poggio Bustone

Arbitro: Walter Mazzocco di Roma 2

Monte San Giovanni – Borgorose

Arbitro: Felice Cerni di Roma 1

Alto Lazio – Atletico Cantalice

Arbitro: Antonio Maria Bassi di Roma 1

Domenica 25 febbraio ore 11

Gens Cantalupo – Torpedo Rieti

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Piazza Tevere – Velinia

Arbitro: Jacopo Sevrvidio di Roma 1

riposa: Torri in Sabina

Girone D

Domenica 25 febbraio ore 11

Forano – Fellas United

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Classifica Girone C

Santa Susanna 38

Montopoli 35

Sporting Corvaro 35

Borgorose 33

Poggio Bustone 27

Piazza Tevere 27

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 21

Atletico Cantalice 19

Torri in Sabina 19

Velinia 10

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

*Montopoli, Sporting Corvaro, Torpedo Rieti e Gens Cantalupo con una gara in meno