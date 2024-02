Prima: spiccano i derby a Montopoli, Ginestra e Poggio San Lorenzo. Gare e arbitri

RIETI - Prima categoria domani in campo con la ventesima giornata. Nel girone B saranno tre i derby tra reatine. Casperia ospita Passo Corese al Rinalduzzi di Montopoli per tornare al successo. Ginestra e Alba Cittareale si giocano punti in chiave salvezza. Poggio San Lorenzo e Cittaducale provano a rilanciarsi. Valle del Salto vuole continuare stupire contro il Castel Madama. Trasferta impegnativa per il Real Gavignano Ponzano sul campo del Guidonia. Il Palombara di mister Colantoni tenta il colpo nello scontro diretto contro Castrum Monterotondo.

Programma gare e arbitri (XX giornata)

Domenica 11

Casperia – Passo Corese

Arbitro: Marco Filipponi di Tivoli

Ginestra – Alba Cittareale

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Poggio San Lorenzo – Cittaducale

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Valle del Salto – Castel Madama

Arbitro: Irene Ferraiolo di Roma 2

Brictense – Civita Castellana

Arbitro: Matteo Patrignani di Roma 1

Castrum Monterotondo – Palombara

Arbitro: Alessio Crescenzi di Viterbo

Città di Fiano – Castelnuovese

Arbitro: Luca Figliolini di Tivoli

Guidonia – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Manuel Della Valle di Roma 2

Classifica

Civita Castellana 47

Palombara 47

Castrum Monterotondo 45

Guidonia 31

Valle del Salto 31

Casperia 30

Castelnuovese 28

Città di Fiano 27

Poggio San Lorenzo 26

Castel Madama 26

Cittaducale 23

Real Gavignano Ponzano 20

Ginestra 16

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 7