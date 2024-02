Seconda: Montopoli ad Amatrice con Alto Lazio, Santa Susanna e Sporting Corvaro in casa. Gare e arbitri

RIETI - Terza giornata di ritorno in Seconda categoria. Domani si parte con le prime della classe pronte a darsi battaglia a distanza. Montopoli e Santa Susanna, al momento in testa a pari merito, sfidano rispettivamente Alto Lazio e Torri in Sabina, con lo Sporting Corvaro (impegnato in casa contro la Gens Cantalupo) che monitora la situazione. Monte San Giovanni ospita l’Atletico Cantalice. Domenica mattina Piazza Tevere cerca il ritorno al successo nella sfida ad alta quota contro Borgorose. Velinia e Poggio Bustone chiudono il programma di giornata.

Programma gare e arbitri (XVI giornata)

Girone C

Sabato 10 febbraio

Alto Lazio – Montopoli

Arbitri: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Monte San Giovanni – Atletico Cantalice

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Santa Susanna – Torri in Sabina

Arbitro: Antonio Maria Bassi di Roma 1

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Domenica 11 febbraio

Ore 11

Piazza Tevere – Borgorose

Arbitro: Gheorghe Cristian Copce di Viterbo

Ore 15

Velinia – Poggio Bustone

Arbitro: Lorenzo Losciale di Roma 1

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica Girone C

Montopoli 32

Santa Susana 32

Sporting Corvaro 29

Borgorose 27

Piazza Tevere 24

Poggio Bustone 23

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 20

Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina 16

Velinia 9

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0