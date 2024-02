Seconda: si sfidano le prima sei, spicca Montopoli-Santa Susanna. Gare e arbitri

RIETI - Scontri diretti che possono decidere un campionato e le prime posizioni in classifica. Questo il programma del fine settimana di Seconda categoria. Nel girone C spicca senza dubbio la sfida al vertice tra le prime due della classe: il Montopoli di mister Cimei e il Santa Susanna di mister Pompili che domani pomeriggio si sfideranno al Rinalduzzi. Osserva lo Sporting Corvaro, impegnato in un altro scontro diretto d’alta classifica contro Piazza Tevere. Anche la rivelazione Borgorose in campo domani a Cantalice contro l’altra matricola Poggio Bustone. La Torpedo Rieti deve tornare a fare punti e ci proverà nel match casalingo contro Alto Lazio. Domenica mattina Torri in Sabina ospita Monte San Giovanni, mentre nel pomeriggio sarà il turno di Atletico Cantalice e Velinia. Nel girone D, Forano prova a strappare i tre punti dal campo di Faleria per riavvicinarsi alla vetta dopo il brutto ko di settimana scorsa.

Programma gare e arbitri (XV giornata)

Girone C

Sabato 3 febbraio

Ore 15

Montopoli – Santa Susanna

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Sporting Corvaro – Piazza Tevere

Arbitro: Silvano Caprioli di Roma 1

Poggio Bustone – Borgorose

Arbitro: Marco Fornai di Viterbo

ore 17

Torpedo Rieti – Alto Lazio

Arbitro: Eugenio Campolongo di Roma 1

Domenica 4 febbraio

ore 11

Torri in Sabina – Monte San Giovanni

Arbitro: Niccolò Paganin di Roma 1

Ore 15

Atletico Cantalice – Velinia

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

riposa: Gens Cantalupo

Girone D

Sabato 3 febbraio ore 15

Faleria – Forano

Arbitro: Manuel Maria Di Martino di Roma 1

Classifica girone C

Montopoli 32

Santa Susanna 29

Borgorose 27

Sporting Corvaro 26

Piazza Tevere 24

Poggio Bustone 20

Alto Lazio 19

Atletico Cantalice 18

Monte San Giovanni 17

Torri in Sabina 16

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

*Sporting Corvaro con una gara in meno