Seconda: nella prima di ritorno la capolista Montopoli a Monte San Giovanni, Santa Susanna in casa. Gare e arbitri

RIETI - Il girone di ritorno nel campionato di Seconda categoria comincia in questo fine settimana. Già in campo domani la capolista del girone C Montopoli che affronterà l’ostica trasferta di Monte San Giovanni. Santa Susanna a caccia di punti per ritrovare certezze ed avvicinarsi alla vetta con la gara contro la Torpedo Rieti. Seconda gara casalinga consecutiva per Alto Lazio che riceve ad Amatrice la Gens Cantalupo. Domenica mattina sfida interessante al Gudini tra Piazza Tevere e Poggio Bustone. Il Velinia ospita nel pomeriggio il Torri in Sabina, mentre Borgorose vuole confermarsi in casa contro l’Atletico Cantalice. Nel girone D, scontro diretto importante per Forano che al Comunale ospita il Bravetta terzo in classifica: i foranesi sono al momento a meno 4 dalla vetta e a più 1 sul terzo posto.

Programma gare e arbitri (XIV giornata)

Girone C

Sabato 27 gennaio ore 15

Alto Lazio – Gens Cantalupo

Arbitro: Valerio Vallecorsa di Roma 1

Monte San Giovanni – Montopoli

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Santa Susanna – Torpedo Rieti

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Domenica 28 gennaio

Ore 11

Piazza Tevere – Poggio Bustone

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Ore 14.30

Velinia – Torri in Sabina

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Ore 15

Borgorose – Atletico Cantalice

Arbitro: Jacopo Servidio di Roma 1

Girone D

Domenica 28 gennaio ore 11

Forano – Bravetta

Arbitro: Edoardo Barbati di Roma 1

Classifica girone C

Montopoli 29

Sporting Corvaro 26

Santa Susanna 26

Piazza Tevere 24

Borgorose 24

Atletico Cantalice 18

Monte San Giovanni 17

Poggio Bustone 17

Alto Lazio 16

Torri in Sabina 13

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0