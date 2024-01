Seconda: Montopoli ad Antrodoco, derby Poggio Bustone-Atletico Cantalice. Gare e arbitri

RIETI - Fine settimana intenso in Seconda categoria. Ultimo atto del girone d’andata con sfide importanti per le prime posizioni del girone C. Domani in campo la seconda in classifica Sporting Corvaro che affronterà in trasferta l’Alto Lazio. In contemporanea, il Santa Susanna cerca il ritorno al successo contro il fanalino di coda Gens Cantalupo. Monte San Giovanni ospita al Laureti la Torpedo Rieti. Domenica in campo la capolista Montopoli ad Antrodoco contro il Velinia. Borgorose ospita il Torri in Sabina, mentre alle 18 si accendono le luci del Gudini per il match tra Poggio Bustone e Atletico Cantalice. Forano, invece, prova ad avvicinarsi alla vetta nel girone D: domenica arriva al Comunale il Liberi Nantes.

Programma gare e arbitri (XIII giornata)

Sabato 20 gennaio ore 14.45

Alto Lazio – Sporting Corvaro

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Santa Susanna – Gens Cantalupo

Arbitro: Luca Multineddu di Roma 1

Monte San Giovanni – Torpedo Rieti

Arbitro: Marco Fornai di Viterbo

Domenica 21 gennaio

Ore 14.30

Velinia – Montopoli

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Ore 15

Borgorose – Torri in Sabina

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Ore 18

Poggio Bustone – Atletico Cantalice

Arbitro: Salvatore Cafora di Roma 1

Girone D

Forano – Liberi Nantes

Arbitro: Lorenzo Losciale di Roma 1

Classifica Girone C

Montopoli 26

Sporting Corvaro 25

Piazza Tevere 24

Santa Susanna 23

Borgorose 21

Atletico Cantalice 18

Alto Lazio 15

Monte San Giovanni 14

Poggio Bustone 14

Torri in Sabina 13

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

*Piazza Tevere con una gara in più