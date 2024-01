Seconda: ripresa del campionato con tre sfide al alta classifica. Gare e arbitri

RIETI - Torna in campo dopo la sosta la Seconda categoria. Scontri diretti d’alta classifica nel girone C che possono indirizzare il campionato nel fine settimana valido per la dodicesima giornata. La capolista Montopoli ospita domani la sorpresa Borgorose. In contemporanea si sfideranno la seconda e la terza in classifica: al De Amicis di Corvaro lo Sporting proverà il sorpasso ai danni del Santa Susanna. Sfida salvezza tra Torpedo e Velinia. Domenica mattina interessante il match del Luchetti tra Torri in Sabina e un Poggio Bustone in forma. Monte San Giovanni a caccia di punti sul campo della Gens Cantalupo. Chiude il programma la bella sfida tra Atletico Cantalice e Piazza Tevere. Nel girone D, Forano punta a fare risultato sul campo del Prima Porta Saxa Rubra per accorciare ulteriormente sulla vetta.

Programma gare e arbitri (XII giornata)

Sabato 13 gennaio

Ore 14.30

Montopoli – Borgorose

Arbitro: Niccolò Paganin di Roma 1

Sporting Corvaro – Santa Susanna

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

ore 17

Torpedo Rieti – Velinia

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Domenica 14 gennaio

Ore 11

Gens Cantalupo – Monte San Giovanni

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Torri in Sabina – Poggio Bustone

Arbitro: Matteo Lorenzin di Roma 1

ore 14.30

Atletico Cantalice – Piazza Tevere

Arbitro: Pierpaolo Piva di Roma 2

riposa: Alto Lazio

Girone D

Prima Porta Saxa Rubra – Forano

Arbitro: Luca Multineddu di Roma 1

Classifica Girone C

Montopoli 25

Santa Susanna 23

Sporting Corvaro 22

Piazza Tevere 21

Borgorose 20

Atletico Cantalice 18

Alto Lazio 15

Poggio Bustone 14

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Torpedo Rieti 4

Velinia 3

Gens Cantalupo 0

*Piazza Tevere e Alto Lazio con una gara in più