Seconda: Poggio Bustone prova a fermare Montopoli, Piazza Tevere sul campo dell'Alto Lazio. Gare e arbitri

RIETI - Ultimo turno dell’anno solare per la Seconda categoria. Le squadre reatine scendono in campo per l’undicesima giornata prima delle festività natalizie. Nel girone C Piazza Tevere domani pomeriggio cerca l’aggancio al Santa Susanna (che riposa) ma dovrà fare i conti con la dura trasferta contro Alto Lazio. In contemporanea bella sfida al Laureti di Monte San Giovanni tra i padroni di casa e Sporting Corvaro. Domenica pomeriggio la capolista Montopoli ha l’opportunità di allungare sul secondo posto ma deve battere in trasferta il rinnovato Poggio Bustone. L’Atletico Cantalice proverà a difendere l’imbattibilità casalinga contro il Torri in Sabina. La Torpedo Rieti cerca punti importanti contro la matricola Borgorose. Scontro salvezza tra Velinia e Gens Cantalupo al Vailati di Antrodoco. Forano cerca continuità in casa contro il Vittoria Roma nel girone D. I foranesi recupereranno poi il 23 dicembre la gara contro la Comunale Civitellese.

Programma gare e arbitri (XI giornata)

Sabato 16 dicembre ore 14.30

Alto Lazio – Piazza Tevere

Arbitro: Alessandro Vallocchia di Rieti

Monte San Giovanni – Sporting Corvaro

Arbitro: Antonio Maria Bassi di Roma 1

Domenica 17 dicembre ore 14.30

Atletico Cantalice – Torri in Sabina

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Borgorose – Torpedo Rieti

Arbitro: Luca Fuigliolini di Tivoli

Poggio Bustone – Montopoli

Arbitro: Ugo Bertoldi di Roma

Velinia – Gens Cantalupo

Arbitro: Francesco Milocco di Viterbo

riposa: Santa Susanna

Girone D

Domenica 17 dicembre ore 11

Forano – Vittoria Roma

Arbitro: Marco Fornai di Viterbo

Classifica Girone C

Montopoli 25

Santa Susanna 23

Piazza Tevere 20

Sporting Corvaro 19

Borgorose 17

Atletico Cantalice 15

Alto Lazio 14

Poggio Bustone 11

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Torpedo Rieti 4

Velinia 0

Gens Cantalupo 0

*Santa Susanna, Piazza Tevere e Alto Lazio con una gara in più