Seconda: spiccano i match Montopoli-Atletico Cantalice e Alto Lazio-Santa Susanna. Gare e arbitri

RIETI - Decimo turno del campionato di Seconda categoria in programma questo fine settimana. Spiccano gli scontri diretti per i primi posti e le sfide salvezza. Si comincia domani pomeriggio col big match tra Alto Lazio e Santa Susanna. In contemporanea, scende in campo la capolista del girone C Montopoli contro l’Atletico Cantalice. Uno Sporting Corvaro in forma punta al successo contro il Velinia. Nel pomeriggio sfida salvezza al Gudini tra Torpedo Rieti e un rinnovato Poggio Bustone. Vuole tornare alla vittoria il Piazza Tevere, impegnato domani mattina contro Torri. Borgorose cerca il riscatto sul campo del Cantalupo. Nel girone D, Forano prova il colpo esterno sul campo della Comunale Civitellese: in palio punti importanti per avvicinarsi alla vetta.

Programma gare e arbitri (X giornata)

Sabato 9 dicembre

ore 14.30

Alto Lazio – Santa Susanna

Arbitro: Florestan Marletta di Roma 1

Montopoli – Atletico Cantalice

Arbitro: Rinaldo Menicacci di Viterbo

Sporting Corvaro – Velinia

Arbitro: Matteo Esposito di Roma 2

ore 17

Torpedo Rieti – Poggio Bustone

Arbitro: Biagio Martich di Roma 1

domenica 10 dicembre

ore 11

Gens Cantalupo – Borgorose

Arbitro: Alexander Andrews di Roma 1

Piazza Tevere – Torri in Sabina

Arbitro: Tommaso Focetola di Roma 2

riposa: Monte San Giovanni

Girone D

Sabato 9 dicembre ore 14.30

Comunale Civitellese – Forano

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Classifica girone C

Montopoli 22

Santa Susanna 20

Piazza Tevere 17

Sporting Corvaro 16

Atletico Cantalice 15

Borgorose 14

Alto Lazio 14

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Poggio Bustone 8

Torpedo Rieti 4

Velinia 0

Gens Cantalupo 0

*Santa Susanna, Piazza Tevere, Monte San Giovanni e Alto Lazio con una gara in più