Seconda: spicca il doppio derby a Torri e Borgorose. Gare e arbitri

RIETI - Si apre domani un altro fine settimana importante per il campionato di Seconda categoria. Nel girone C spicca il duello di domani tra le seconde in classifica Santa Susanna e Piazza Tevere che si sfideranno al Micheli di Rivodutri. In contemporanea l’interessante sfida tra Alto Lazio e Monte San Giovanni. Domenica mattina scende in campo la capolista Montopoli, impegnata in trasferta nel derby sabino contro il Torri in Sabina. La nona giornata si chiude con le sfide delle 14.30. Torna a giocarsi il sentito derby tra Borgorose e Sporting Corvaro; cerca punti importanti la Torpedo Rieti sul campo dell’Atletico Cantalice; Poggio Bustone sfida la Gens Cantalupo per provare ad uscire dalla crisi di risultati.

Dopo aver raccolto un punto nelle ultime tre gare, punta a rialzarsi il Forano contro l’ultima in classifica del girone D Tor Sapienza (domenica alle 11 al Comunale).

Programma gare e arbitri (IX giornata)

Sabato 2 dicembre ore 14.30

Santa Susanna – Piazza Tevere

Arbitro: Attilio Arbia di Roma 2

Monte San Giovanni – Alto Lazio

Arbitro: Manuel Maria Di Martino di Roma 1

Domenica 3 dicembre

Ore 11

Torri in Sabina – Montopoli

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Ore 14.30

Atletico Cantalice – Torpedo Rieti

Arbitro: Eugenio Campolongo di Roma 1

Borgorose – Sporting Corvaro

Arbitro: Giovanni Gerges di Roma 2

Poggio Bustone – Gens Cantalupo

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Riposa: Velinia

Girone D

Domenica ore 11

Forano – Tor Sapienza

Arbitro: Oleh Sergiiovych Senchuk di Tivoli

Classifica Girone C

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Santa Susanna 17

Borgorose 14

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 13

Atletico Cantalice 12

Torri in Sabina 10

Monte San Giovanni 8

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Piazza Tevere, Santa Susanna, Velinia, Monte San Giovanni e Alto Lazio con una gara in più